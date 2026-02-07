Ladaki Bahin : जानेवारी संपला, हप्ता नाही! ‘लाडक्या बहिणीं’ची प्रतीक्षा अजून किती?

पेड : महिलांसाठी महत्त्वाकांक्षी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा जानेवारीतील हप्ता रखडला आहे. तेव्हा, जानेवारी संपून एक आठवडा झाला तरीसुद्धा लाभार्थी महिलांना हप्ता मिळाला नाही..त्यामुळे जानेवारीतील रखडलेला व चालू महिन्यातील हप्ता एकत्रित तरी मिळणार का, याची प्रतीक्षा लागली आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या थेट बँक खात्यात दरमहा १ हजार ५०० रुपये जमा करण्यात येतात. .‘लाडक्या बहीणां’ना मनस्ताप.आतापर्यंत एकूण १७ महिन्यांचे हप्ते लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा झाले आहेत. आता जानेवारीचा हप्ता कधी मिळणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबरचा हप्ता शेवटच्या आठवड्यात मिळाल्यानंतर आता जानेवारीचा हप्ता कधी मिळणार, याकडे लाभार्थी असलेल्या लाडक्या बहिणींचे लक्ष लागून राहिले आहे. .आतापर्यंत या योजनेत लाभार्थ्यांना सतरा महिन्याचे दर महिना दीड हजार रुपये याप्रमाणे २५ हजार ५०० रुपये बँक खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने जुलै २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यानंतर ती चांगलीच चर्चेत आली होती. मागील दोन ते तीन महिन्यांत अनेक महिलांना हप्ते मिळाले नाहीत. .Ladki Bahin Yojana लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी! खात्यात 4500 रुपये जमा होणार, एकनाथ शिंदेची मोठी घोषणा .त्यांची नावे लाडक्या बहीण योजनेतून अपात्र करण्यात आली आहेत. तसेच फेब्रुवारी सुरू झाला तरीसुद्धा अद्यापही हप्ता मिळालेला नाही. त्यातच मागील दोन महिन्यांपासून लाभार्थ्यांच्या अपात्रतेच्या निकषाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. .त्यातच चारचाकी वाहन, तसेच एकाच रेशनकार्ड वर तीन नावे असणाऱ्या लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. काही महिलांची ‘केवायसी’ करताना चुकीची माहिती भरली असल्याने अनेक महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मिळाला नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर जानेवारीच्या हप्त्याला विलंब होऊ लागल्याने आपली नावे पुन्हा एकदा वगळली जाणार की काय, अशी शंका अनेक लाभार्थींमधून उपस्थित केली जाऊ लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.