पश्चिम महाराष्ट्र

सांगलीत खळबळ! 'गणेश विसर्जनासाठी निघालेल्या दोघींचा विनयभंग, चाकूहल्ला'; रात्री सव्वाअकराच्या सुमारास घटना..

Sangli Crime Incident: घटनेची माहिती मिळताच सांगली शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून संशयितांचा शोध सुरू केला. पोलिस निरीक्षक मुकुंद कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे संदीप पाटील, विशाल कोळी, संतोष गळवे यांनी दोघांना बारा तासात जेरबंद केले.
Shock in Sangli: Women molested and attacked with knife during Ganesh visarjan procession.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली: शहरातील बापट बाल शाळेजवळ घरगुती गणपती विसर्जनासाठी निघालेल्या महिला व तरुणीचा विनयभंग केल्याची घटना घडली. त्यानंतर जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या कुटुंबीयांवर संशयिताने चाकूहल्ला चढवत दोघांना गंभीर जखमी केले. काल रात्री सव्वाअकराच्या सुमारास ही घटना घडली. याप्रकरणी पीडित महिलेने सांगली शहर पोलिसातं फिर्याद दिली आहे.

Sangli
crime
attack
women
district
Ganesh Fesitival
Ganesh Celebration
Ganapti Visarjan
Molestation

