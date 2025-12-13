पश्चिम महाराष्ट्र
Sangli Leopard Menace : बिबट्या घरात घुसण्यामागचं वास्तव काय? वाढती दहशत, कारणं आणि ठोस उपाय
Experts Warn Against Relocation of Leopards : चांदोलीतून बाहेर पडलेला बिबट्या आज ऊसपट्ट्यात स्थिरावला असून शिराळा, वाळवा, शाहूवाडीपर्यंत घरात घुसण्याच्या घटना वाढल्या; वास्तव स्वीकारून स्वतंत्र अभ्यास व ठोस उपायांची तातडी
शिराळा : शिराळा तालुक्यातील शिवरवाडी येथे काम सुरू असणाऱ्या घरात बिबट्याने आश्रय घेतला. सर्वांची झोप उडाली. चार महिन्यांतील ही दुसरी घटना. याआधी माळेवाडी येथे तो घरात घुसला होता. माणसांसह पाळीव प्राण्यांवर तो हल्ले करतो आहे.