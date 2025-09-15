पश्चिम महाराष्ट्र

Rescue Operation: कोंबडीच्या मोहात; बिबट्या खुराड्यात, पेडजवळ थरार; वनविभागाकडून रेस्क्यू ऑपरेशन, परिसरात भीती

Leopard in Search of Hen Enters Khurad: पेड (ता. तासगाव) पासून तीन ते साडेतीन किलोमीटरवर विठ्ठलनगर आहे. या वस्तीभागाला लागून डोंगर रांग आहे. तेथे शिवाजी बापूसाहेब शेंडगे यांच्या घरासमोर शनिवारी रात्री दहाच्यासुमारास बिबट्या आला. तो थेट कोंबड्यांच्या खुराड्यात शिरला.
"Forest officials rescuing a leopard from a poultry shed near Ped village."

सकाळ वृत्तसेवा
पेड: डोंगराच्या रांगेत गाव... रात्री दहाची वेळ होती... किर्रर शांतता... तो दबक्या पावलांनी गावात आला... कोंबड्यांनी भरलेल्या खुराड्यात घुसला आणि तुटून पडला... भरपेट ताव मारून पुन्हा निघून जाताना खुराड्यातच अडकला... अन् काही केल्या निघता येईना. मग सर्वत्र खळबळ उडाली. वनविभाग दाखल झाला... रेस्क्यू ऑपरेशन करत बिबट्याला जेरबंद केले. त्यानंतर निसर्गात मुक्त करण्यात आले. पेड (ता. तासगाव) येथे घडलेल्या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

