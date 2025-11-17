पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Leopard : सांगलीत बिबट्या; ठसे आढळले, सतर्कतेचे आवाहन

सांगली शहरातील वानलेसवाडी परिसरातील एका खासगी रुग्णालयासमोरून काल मध्यरात्री बिबट्या फिरत असल्याचे काही नागरिकांनी पाहिले.
leopard Paw Prints Found

leopard Paw Prints Found

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली - शहरातील वानलेसवाडी परिसरातील एका खासगी रुग्णालयासमोरून काल मध्यरात्री बिबट्या फिरत असल्याचे काही नागरिकांनी पाहिले. त्यांनी ही बाब वनविभाग आणि स्थानिक पोलिसांना कळवली. त्यांनी तत्काळ धाव घेत शोधमोहीम सुरू केली. कुंभारमळा परिसरासह अन्य काही भागात त्याच्या पायाचे ठसे मिळून आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, परिसरात घबराट पसरली असून नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Sangli
Leopard

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com