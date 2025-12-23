Sangli Farmer : एक रुपयाची योजना बंद होताच रब्बी पीक विम्याला सांगलीत फटका; केवळ २५ टक्के शेतकरी सहभागी

सांगली : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेला अल्प प्रतिसाद दिला आहे. शासन गतवर्षीपर्यंत एक रुपयात पीक विमा देत होते. त्यावेळी किमान दीड ते दोन लाख शेतकरी विमा घेत होते. यंदा शेतकऱ्यांच्या खिशाला झळ बसत आसल्याने सहभाग घटला आहे. .यंदा योजनेत केवळ २५ टक्के शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. केवळ ३४ हजार ५९० शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत ६० हजार ६८५ हेक्टरवरील पिकांना संरक्षण दिले आहे..Dhule News : अवकाळीचा फटका! धुळ्यात रब्बी पेरणीला मोठा विलंब; केवळ २३.३४% पेरणी, उत्पादनात घट होण्याची भीती.जिल्ह्यात रब्बी हंगामात ९० टक्के क्षेत्रावर पेरणी झालेली आहे. गतवर्षी विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा विचार करता यंदा केवळ २५ टक्के शेतकऱ्यांनीही विमा घेतलेला नाही. आपत्तीने पिकांचे नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, यासाठी शासन पंतप्रधान पीक विमा योजना राबवते..मागील काळात एक रुपयात विमा योजना राबवण्यात आली. त्यामुळे योजनेतील सहभाग वाढला होता. यंदा खरिपापासून एक रुपयात पीक विमा योजना बंद झाली. त्यामुळे सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Agriculture News : नाशिकमध्ये रब्बी पीकविम्याला थंडा प्रतिसाद! ४ लाख शेतकरी विम्यापासून दूर; काय आहे कारण?.शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सन २०२५-२६ साठी रब्बी हंगामातील ज्वारी, गहू आणि हरभरा, उन्हाळी भुईमूग या पिकांसाठी सुरू केली आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभाग घेता येतो. रब्बी हंगामातील पिकांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसतो. प्रतिकूल परिस्थितीत पेरणी न झाल्यामुळे नुकसान होते. .तसेच पिकांच्या हंगामात निसर्गाचा आघात होतो. त्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात घट होते. यामुळे पिकाचे नुकसान झाले तर त्याची भरपाई मिळावी, याकरिता विमा घेण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांमध्ये जागृती केली आहे. त्यामुळे शेतकरी पीक विमा घेण्यास पुढे आले असल्याचे चित्र आहे. पीक विम्याचा हप्ता.बागायती ज्वारीसाठी हेक्टरी १८० रुपये, जिरायत ज्वारीसाठी हेक्टरी १७५ रुपये प्रति हेक्टरी, अशी विम्याची रक्कम आहे. गहू पिकासाठी हेक्टरी १०० रुपये प्रति हेक्टर, तर हरभरा पिकासाठी हेक्टरी ८७.५० रुपये अशी विमा रक्कम आहे. बागायती व जिरायती ज्वारी, गहू, हरभरा पीक विम्याची मुदत संपली आहे, तर उन्हाळी भुईमूग पिकाचा विमा घेण्याची अंतिम मुदत मार्च २०२६ पर्यंत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.