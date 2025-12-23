पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer : एक रुपयाची योजना बंद होताच रब्बी पीक विम्याला सांगलीत फटका; केवळ २५ टक्के शेतकरी सहभागी

Rabi Crop Insurance Scheme : एक रुपयात मिळणारी पीक विमा योजना बंद झाल्याचा थेट परिणाम रब्बी हंगामातील सहभागावर निसर्गाच्या लहरीपणामुळे धोका वाढलेला असतानाही शेतकऱ्यांचा विम्याकडे कमी कल, कृषी विभागाची जागृती असूनही विमा हप्त्याचा भार शेतकऱ्यांसमोर अडसर
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेला अल्प प्रतिसाद दिला आहे. शासन गतवर्षीपर्यंत एक रुपयात पीक विमा देत होते. त्यावेळी किमान दीड ते दोन लाख शेतकरी विमा घेत होते. यंदा शेतकऱ्यांच्या खिशाला झळ बसत आसल्याने सहभाग घटला आहे.

