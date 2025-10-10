Sangli District Bank : सांगली जिल्हा बँकेतील नोकर भरतीस मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती, नेते-मंत्र्यांचा लुटीचा डाव उधळल्याचा दावा

तीन ठळक मुद्दे (Highlights):सांगली जिल्हा बँकेच्या भरतीला स्थगिती: सांगली जिल्हा बँकेतील ५०७ जागांच्या भरतीस सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी स्थगितीचे आदेश दिले असून, राज्यभरातील सहकारी संस्थांसाठी मार्गदर्शक धोरण तयार होणार आहे.आमदार सदाभाऊ खोत यांचे गंभीर आरोप: खोत यांनी आरोप केला की, भरती प्रक्रियेत सत्ताधारी संचालक, अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या वाटण्या ठरल्या होत्या, तसेच लाच आणि अनियमिततेच्या आधारे भरतीची योजना आखली होती.फडणवीस यांचा हस्तक्षेप: आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रकरण मांडल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने भरतीला स्थगिती देऊन राज्यस्तरीय धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले..Sadabhau Khot Sangli District Bank : सांगली जिल्हा बँकेतील ५०७ जागांच्या नोकर भरतीस सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील एकूणच सहकारी संस्थांमधील नोकर भरतीसाठी मार्गदर्शक धोरण ठरविले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचे आदेश दिल्याची माहिती आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. .सत्ताधारी पक्षातील म्होरक्या संचालकांना पुढे करून जिल्हा बँकेत नोकर भरतीतून लूट करण्याचा घाट उधळला असून, यात राज्यातील सहकार विभागातील अधिकारी, नेते, मंत्री साऱ्यांच्या वाटण्या ठरल्या होत्या, असा खळबळजनक आरोपही त्यांनी यावेळी केला. यावेळी भाजप किसान सभेचे प्रदेश उपाध्यक्ष पृथ्वीराज पवार, शेतकरी भारत पक्षाचे सुनील फराटे उपस्थित होते.श्री. खोत म्हणाले, ‘राज्याचे सहकार आयुक्त खूप कामसू आहेत. त्यांना देशाच्या सहकार सचिवपदी नेमायला हवे. आधीच्या भरतीची चौकशीतील अनियमिततेची चौकशी सुरू असताना त्यांनी नव्या भरतीला मान्यता दिली आहे. सहकारमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय हे झाले नाही. वाड्यातील मंडळी गावगाड्यातील पोरांना लुटायला बसली आहेत. अधिकारी, नेते, मंत्री साऱ्यांच्या वाटण्या ठरल्या आहेत..आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांना भेटून सांगितले. त्यांनी हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेत भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचे आदेश सहकार सचिवांना दिले. श्री. फडणवीस यांनी राज्यातील एकूणच सहकारी संस्था भरतीसाठी एक मार्गदर्शक धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हुशार, पात्र मुले-मुलीच भरती झाली पाहिजेत. संचालकांना पैसे देऊन भरतीची वेळ येता कामा नये.’ ते म्हणाले, ‘याआधी झालेल्या भरती प्रक्रियेत ४४ दोष सापडले होते. चौकशी समितीचे सदस्य बदलून ते चारवर आणले..आता आम्ही पुन्हा नव्याने चौकशीचा आग्रह धरला आहे. संचालकांवर दोषारोप निश्चिती करा आणि त्यांच्या मालमत्तांवर बोजा चढवा. बँकेत सर्वपक्षीय कारभारी आहेत. ज्यांची राज्यात सत्ता येते, त्या पक्षाच्या संचालकांना पुढे करून बाकीचे मागे फेर धरतात. यावेळी तेच झाले. गेले काही दिवस मंत्रालयात त्यांच्या फेऱ्या सुरू आहेत. मात्र, फडणवीस यांनी कुणालाही भेट दिली नाही. स्थगितीविरोधात काही मंडळी न्यायालयात जाण्याची भाषा करत आहेत, त्यांनी जावेच. त्यावेळी आम्ही गेल्या भरती घोटाळ्याचा पंचनामाच न्यायालयात सादर करू. अमरावतीतील ज्या कंपन्यांकडून यांनी भरती प्रक्रिया राबवली, त्या कंपनीचे संचालक अशाच भरती घोटाळ्यात तुरुंगात गेले आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे.’.बनावट ४०० सहकारी संस्थासदाभाऊ खोत म्हणाले, ‘जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत सभासद असलेल्या ४०० सहकारी संस्था बनावट आहेत. त्यांच्या व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यांचे ना उद्योग सुरू आहेत, ना व्यवहार. त्यांना फक्त मतदानापुरते वापरले जाते. त्या साऱ्या अपात्र केल्या जातील. एका संचालकाने स्वतःसाठी सात कोटी कर्ज घेतले. ते थकीत गेल्यावर नवीन संस्था काढून त्यावर पुन्हा कर्ज काढले आणि जुने फेडले. अशा अनेक भानगडी बँकेत घडल्या आहेत, साऱ्याचा पंचनामा केला जाईल.’.‘तो’ गाढवांचा कुंभमेळामहाराष्ट्र संस्कृती बचाव सभेवर आमदार खोत यांनी ‘सुसंस्कृत गाढवांचा कुंभमेळा’ या शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, ‘या सभेत वाड्यातील मंडळींना माझ्या आईला शिव्या दिल्या. त्यांना वाटतं, बारा बलुतेदार त्यांचा गुलाम आहे. त्याला शिवी देण्याचा त्यांना हक्क आहे. आता या वाड्यातील मंडळींच्या विरोधात गावगाड्यातील लोकांची लढाई आणखी तीव्र होईल.’.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):प्र.१: सांगली जिल्हा बँकेच्या भरतीला स्थगिती का दिली गेली?उ.१: भरती प्रक्रियेत अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि सत्ताधारी संचालकांच्या हस्तक्षेपाच्या तक्रारींमुळे सहकार विभागाने भरतीला स्थगिती दिली आहे.प्र.२: भरतीत किती जागा होत्या?उ.२: एकूण ५०७ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.प्र.३: मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी काय आदेश दिले?उ.३: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांसाठी भरतीचे एकसंध मार्गदर्शक धोरण तयार करण्याचे आणि सद्य भरतीला थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.