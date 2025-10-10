पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli District Bank : सांगली जिल्हा बँकेतील नोकर भरतीस मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती, नेते-मंत्र्यांचा लुटीचा डाव उधळल्याचा दावा

Sadabhau Khot : या भरतीत नेते आणि मंत्र्यांचा लुटीचा डाव उधळल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. भरतीत गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांवरून मोठी राजकीय खळबळ माजली आहे.
sangli district bank

सांगली जिल्हा बँकेतील नोकर भरतीस मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

तीन ठळक मुद्दे (Highlights):

सांगली जिल्हा बँकेच्या भरतीला स्थगिती: सांगली जिल्हा बँकेतील ५०७ जागांच्या भरतीस सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी स्थगितीचे आदेश दिले असून, राज्यभरातील सहकारी संस्थांसाठी मार्गदर्शक धोरण तयार होणार आहे.

आमदार सदाभाऊ खोत यांचे गंभीर आरोप: खोत यांनी आरोप केला की, भरती प्रक्रियेत सत्ताधारी संचालक, अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या वाटण्या ठरल्या होत्या, तसेच लाच आणि अनियमिततेच्या आधारे भरतीची योजना आखली होती.

फडणवीस यांचा हस्तक्षेप: आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रकरण मांडल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने भरतीला स्थगिती देऊन राज्यस्तरीय धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले.

Sadabhau Khot Sangli District Bank : सांगली जिल्हा बँकेतील ५०७ जागांच्या नोकर भरतीस सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील एकूणच सहकारी संस्थांमधील नोकर भरतीसाठी मार्गदर्शक धोरण ठरविले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचे आदेश दिल्याची माहिती आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Sadabhau Khot
sangli district bank
Devendra Fadnavis criticizes state government
Sangli District Bank Election
CM Devendra Fadnavis
Corruption in government officials

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com