पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli HIV Free patients : ‘एचआयव्ही’ची भीती कमी! ईएमटीसीटी कार्यक्रमात तब्बल १८१ बालके पूर्णपणे सुरक्षित जिल्ह्याचा मोठा टप्पा गाठला

EMTCT Programme Shows Major Success : एचआयव्ही’ एड्सची भीती आता कमी झाली आहे. कारण त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात यंत्रणांना यश आले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : ‘एचआयव्ही’ एड्सची भीती आता कमी झाली आहे. कारण त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात यंत्रणांना यश आले आहे. महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीमार्फत सुरू करण्यात आलेला ‘ईएमटीसीटी’ कार्यक्रम प्रभावी ठरला आहे.

