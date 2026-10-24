पश्चिम महाराष्ट्र

Ethanol Purchase Restrictions : पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाला ब्रेक! केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे साखरेचे दर स्वस्त होणार? कारखान्यांचे बिघडणार गणित!

Maharashtra sugar industry latest news : केंद्राच्या नव्या इथेनॉल खरेदी निर्बंधांमुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आणि डिस्टिलरी प्रकल्पांसमोर आर्थिक आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
Sugar mill crisis Maharashtra

Sugar mill crisis Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा वेग वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांना आता मोठा ‘ब्रेक’ लागला (ethanol purchase restrictions) आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने आणि तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या नव्या निविदांमध्ये इथेनॉल खरेदीवर कडक निर्बंध लादले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने उसाचा रस, सिरप आणि बी-हेवी मळीपासूनच्या इथेनॉलच्या खरेदीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

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