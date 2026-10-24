Ethanol Purchase Restrictions : पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाला ब्रेक! केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे साखरेचे दर स्वस्त होणार? कारखान्यांचे बिघडणार गणित!

सांगली : देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा वेग वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांना आता मोठा ‘ब्रेक’ लागला (ethanol purchase restrictions) आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने आणि तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या नव्या निविदांमध्ये इथेनॉल खरेदीवर कडक निर्बंध लादले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने उसाचा रस, सिरप आणि बी-हेवी मळीपासूनच्या इथेनॉलच्या खरेदीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. .केवळ ‘सी-हेवी मळी’पासूनच इथेनॉल खरेदीचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे, राज्यातील दुष्काळी पार्श्वभूमीवर ऊस पिकाला आणि मळी आधारित प्रकल्पांना नियंत्रित ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीकडे वळवले जाणारे गाळप कमी होणार आहे, ज्याचा फटका अधिकचे साखर उत्पादन होऊन बाजारातील साखर दरवाढीला ‘ब्रेक’ बसणार आहे..केंद्र सरकारच्या निर्बंधांमुळे जो ऊस किंवा मळी आधी इथेनॉलकडे वळवली जात होती, ती आता पुन्हा साखर निर्मितीसाठी वापरावी लागेल. परिणामी, बाजारात साखरेचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. त्यामुळे साखरेच्या दरातील संभाव्य वाढीला आळा बसेल आणि ग्राहकांसाठी साखरेचे दर नियंत्रणात किंवा कमी राहण्याची शक्यता आहे. इथेनॉल विक्रीमुळे कारखान्यांना ताजा पैसा उपलब्ध होत होता. त्याला ‘ब्रेक’ लागेल. इथेनॉलची कमाई घटल्यास कारखान्यांचा आर्थिक डोलारा बिघडेल. विशेषतः हंगाम सुरू करण्यापूर्वीच्या पैशांच्या जमवाजमवीच्या अडचणी वाढतील..Gokul Election Results : सतेज पाटलांच्या विजयामुळे धास्ती? 'गोकुळ'च्या निकालाने महायुती बॅकफूटवर? कोल्हापूर जिल्हा बँकेची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता.महाराष्ट्रात १२३ साखर कारखान्याचे, तर ३२ स्वतंत्र डिस्टिलरी प्रकल्प आहेत. त्यांची वार्षिक इथेनॉल निर्मिती क्षमता ३७५ कोटी लिटर इतकी आहे. केंद्राच्या खरेदी बंदीच्या निर्णयामुळे राज्यातील या प्रचंड क्षमतेचा केवळ ३० ते ३५ टक्के भागच वापराविना किंवा मर्यादित स्वरुपात वापरावा लागणार आहे. कारखान्यांनी डिस्टिलरी उभारणीत केलेल्या गुंतवणुकीचा उपयोगही मर्यादित होणार आहे..राज्यात ३५ ते ४० हजार कोटी रुपये इतके भांडवल यात गुंतले आहे. निर्बंधांमुळे उत्पादनक्षमता वापराविना पडून राहील, ज्याचा कारखान्यांच्या व वित्त पुरवठादार बँकांवर परिणाम होऊ शकतो. गेल्या काही दिवसांत राज्य सरकारने आता केवळ उसावर अवलंबून न राहता मका आणि इतर धान्यांपासून इथेनॉल बनवणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे धोरण हाती घेतले आहे. मका आणि ज्वारीच्या इथेनॉल निर्मितीसाठीच्या वापराने या पिकांच्या दरात वाढ होऊ शकते, ज्याचा फटका पोल्ट्री उद्योगालाही बसू शकतो..Sangli Livestock Census : सांगली जिल्ह्याच्या पशुधनात दोन लाख 34 हजारांची घट; गाय-म्हशींची संख्या 1.38 लाख, तर शेळ्या-मेंढ्यांत 96 हजारांनी घट.तेल कंपन्यांची इथेनॉलची ११०० कोटी लिटर्सची मागणी कायमच आहे. मका आणि ज्वारीपासूनच्या इथेनॉलची मागणी वाढवून उसापासूनची मागणी कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. वाढत्या विरोधामुळे २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रण करण्याचा निर्णय थोडा लांबणीवर टाकण्याचेही सरकारचे धोरण आहे. बाजारातील साखरेचे दर नियंत्रण ठेवण्याचाही त्यामागे उद्देश आहे. मात्र यामुळे साखर कारखानदारी ‘रिव्हर्स गियर’मध्ये आली आहे, हे निश्चित.-शेखर गायकवाड, माजी साखर आयुक्त.केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला यंदा सात हजार कोटींचा फटका बसेल. देशाची ११०० कोटी लिटर्सची इथेनॉलची गरज आहे. त्यातले ५०० कोटी लिटर्स इथेनॉल मक्यापासून अपेक्षित धरले आहे. त्याचवेळी मक्यापासून इथेनॉलच्या अनुदानात २ रुपये ७९ पैसे प्रतिलिटर कपात केली आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे मक्याचे उत्पादनही कमी होणार आहे. सरकारने ‘सी-हेवी’ मळीच्या इथेनॉलचा दर ५७.९७ वरून ६५ ते ७० रुपये प्रति लिटर करावा, निर्बंधही कमी करावेत. असे अचानक धोरणात्मक बदल कोंडी करीत आहेत. ऊसदर आंदोलक नेत्यांनी या परिस्थितीत आंदोलन किती ताणायचे, याचा विचार करावा.-आर. डी. माहुली, कार्यकारी संचालक, राजारामबापू साखर उद्योगसमूह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.