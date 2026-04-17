Farm Loan Waiver Maharashtra : सांगलीतील 2 लाख शेतकऱ्यांच्या नजरा शासनाकडे! कर्जमाफी जाहीर, पण निकषांचा 'खोडा' कायम; कोणाला मिळणार लाभ?

सांगली : शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा राज्य शासनाने मोठ्या गाजावाजात (Maharashtra farm loan waiver) केली; मात्र प्रत्यक्षात ही योजना अद्याप निकषांच्या कचाट्यात अडकली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ६२ हजार ५७१ थकबाकीदार शेतकरी आणि १.४७ लाख नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी या दोघांच्याही नजरा सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे लागल्या आहेत. निकष निश्चित झाल्यानंतरच 'लाभ नेमका कोणाला?' याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आकडेवारीनुसार शेतकऱ्यांची मूळ थकबाकी ७२९ कोटी रुपयांवर गेली असून, व्याजासह ती १०६३ कोटींवर पोहोचली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख शेतकऱ्यांना मिळून एक हजार २०० कोटींच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो..दुसरीकडे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या १.४७ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान जाहीर झाले असले, तरी त्याची अंमलबजावणीही रखडलेली आहे. राज्य सरकारने ६ मार्च २०२६ रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' जाहीर केली. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत पीककर्ज या योजनेत पात्र राहणार असल्याचे सांगितले; मात्र यासाठीचे अंतिम निकष अजूनही जाहीर झालेले नाहीत. समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ अखेर अपेक्षित असल्याने शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा लांबली आहे..दरम्यान, संभाव्य निकषांवरून संभ्रम वाढत आहे. शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, आयकर भरणारे तसेच यापूर्वी कर्जमाफी घेतलेले शेतकरी वगळले जाण्याची शक्यता आहे. चारचाकी वाहन किंवा बंगला असलेल्यांना अपात्र ठरवण्याच्या चर्चेमुळे ग्रामीण भागाँत नाराजी वाढली आहे. 'व्यवसायासाठी घेतलेल्या चार चाकी, जुनी गाडी किंवा कर्जावर घेतलेले घर असल्यामुळे आम्हाला अपात्र ठरवणार का?' असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत..सप्टेंबर २०२५ नंतर पूर्वी घेतलेले इतर प्रकारची पीक कर्जे यामध्ये मध्यम मुदत, दीर्घ मुदतीचे, वैयक्तिक कर्जे योजनेतून वगळली जाऊ शकतात. अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यासाठी जमीन क्षेत्राची मर्यादा ठरवली जाऊ शकते. तसेच दोन लाखांपर्यंतच कर्जमाफी लागू असल्याने, त्यापेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना अंशतःच दिलासा मिळेल. त्यासाठीही त्यांना उर्वरित कर्ज भरण्याची अट असू शकते. त्यामुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे..राज्य शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली; मात्र निकष जाहीर नसल्याने सर्व काही 'जर-तर'वर अवलंबून आहे. निकष स्पष्ट झाले असते, तर अपात्र शेतकऱ्यांना कर्जफेडीचा पर्याय ठरवणे सोपे झाले असते.-मानसिंगराव नाईक, अध्यक्ष, जिल्हा बँक, सांगली.गरजुंच्या निवडीचे आव्हानकर्जमाफीची घोषणा झाली असली, तरी खऱ्या गरजूंची अचूक निवड करणे हेच सरकारसमोरचे मोठे आव्हान आहे. निकष कठोर झाले तर अनेक वंचित राहतील; सैल झाले तर तिजोरीवर ताण, यामध्येच संपूर्ण गणित अडकले आहे.