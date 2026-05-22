पश्चिम महाराष्ट्र

Farm Loan Waiver Maharashtra : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' तारखेपर्यंत होणार कर्जमाफी; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा मोठा खुलासा

Chandrakant Patil Gives Update on Farmer Loan Relief : महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मोठी तयारी करत असून ३० जूनपूर्वी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
Chandrakant Patil farmer relief announcement

Chandrakant Patil farmer relief announcement

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठीची पूर्वतयारी जवळपास अंतिम टप्प्यात आली (Maharashtra farmer loan waiver latest update) आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषद निवडणूक आचारसंहिता त्यात आडवी येऊ नये, यासाठी निवडणूक विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

Loading content, please wait...
Chandrakant Patil
Devendra Fadnavis
maharashtra
Farmer
Maharashtra Government
loans
Bank Loan
Agricultural loans