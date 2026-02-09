पश्चिम महाराष्ट्र

MPSC Recruitment : स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक संकेत; राज्यात मोठ्या भरतीचा मार्ग मोकळा!

Exam Reforms : राज्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. सरकारी विभागांतील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय प्रक्रियेत असून, त्याचबरोबर एमपीएससीच्या परीक्षा व भरती पद्धतीतही बदलांचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
धर्मवीर पाटील,सकाळ वृत्तसेवा
ईश्वरपूर : राज्यातील स्पर्धा परीक्षा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात भरतीचे संकेत आहेत. सरकारी विभागांतील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय होत असताना, दुसरीकडे ‘एमपीएससी’च्या परीक्षा व भरती प्रक्रियेतही महत्त्वपूर्ण बदलांचे संकेत आहेत.

