Chadchan Crime Six Killed Land Dispute : महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमेवर जमिनीच्या वादातून हत्याकांड, सहा जणांची धारधार शस्त्रांनी हल्ल्यानंतर गोळ्या घालून निर्घृण हत्या

Karnataka border crime : मालमत्तेच्या वादातून घडलेल्या एका भीषण घटनेत कर्नाटकातील विजापूर जिल्ह्यातील चडचण तालुक्यातील गोविंदपूर गावात शुक्रवारी सहा जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे भीमा नदी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, या भागात यापूर्वीही अनेक हिंसक संघर्ष घडले आहेत..पोलिस आणि स्थानिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निराळे आणि गोलागी कुटुंबांमधील दीर्घकालीन जमीन वादातून ही घटना घडली. आरोपींनी धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला व नंतर गोळ्या झाडून हत्या केल्याचा आरोप आहे. मृतांची नावे रेवणसिद्धप्पा निराळे, दुंडप्पा रेवणसिद्धप्पा निराळे, शिवपुत्र रेवणसिद्धप्पा निराळे, चंद्रशेखर निराळे आणि शब्बीर नदाफ अशी आहेत. या हल्ल्यात आणखी एका व्यक्तीचाही मृत्यू झाला असून, मृतांची संख्या सहा झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले..शेतजमिनीच्या मालकी हक्कावरून दोन्ही कुटुंबांमध्ये तणाव वाढत होता. हा वाद मिटवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी स्थानिक पातळीवर मध्यस्थींची बैठकही घेण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.शुक्रवारी जमीन वादासंदर्भातील आणखी एका तोडगा बैठकीसाठी निराळे कुटुंबातील सदस्य आणि इतर काहीजण गेले असता त्यांच्यावर हल्लेखोरांच्या टोळीने हल्ला केला. घटनेनंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आले असून, पुढील अनर्थ टाळण्यासाठी गावात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. चडचण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपास सुरू आहे. या घटनेबाबत अधिक माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..भीमातीर पुन्हा रक्तरंजीतमहाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर असलेल्या भीमा नदीच्या तीरावरील गावात जमिनीचा वाद, अनैतिक संबंध यातून गुंडगिरी उफाळून अनेकवेळा खुनाच्या घटना घडल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत खुनाच्या घटना कमी झाल्याचे बोलले जात असतानाच या सामूहिक हत्याकांडामुळे भीमेचा तीर पुन्हा रक्तरंजीत झाला आहे.२५ एकर जमिनीसाठी..गोविंदपूर येथील निराळे कुटुंब चडचण येथील प्रतिष्ठित आणि श्रीमंत कुटुंबांपैकी एक मानले जाते. मोठ्या संयुक्त कुटुंबात ३० हून अधिक सदस्य राहतात. हत्येत मृत्युमुखी पडलेले चंद्रशेखर निराळे हे माजी तालुका पंचायत सदस्य होते..प्राथमिक माहितीनुसार, २५ एकर जमिनीच्या व्यवहारातून हा वाद उफाळून आला होता. निराळे कुटुंबीयांनी संबंधित जमीन प्रतिएकर १५ लाखांनी खरेदी केली होती. मात्र, बाजारभाव अधिक असताना कमी दरात जमीन विकत घेतल्यामुळे गोळगी कुटुंबीय नाराज होते. ही जमीन स्वतः विकत घेण्याची इच्छा असलेल्या अप्पुगौडा गोळगी यांनी निराळे कुटुंबाला व्यवहार न करण्याची धमकी दिल्याचेही सांगितले जात आहे. तरीही व्यवहार पूर्ण झाल्याने संतप्त झालेल्या गोळगी कुटुंबीयांनी सुडाच्या भावनेतून हल्ला केल्याचा आरोप आहे. ऊस तोडणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या धारदार शस्रांनी हल्ला केल्याची माहिती समोर आली आहे. १५ वर्षांपासून निराळे आणि गोळगी कुटुंबीयांमध्ये जमिनीवरून वाद सुरू होता. त्याच जमिनीची खरेदी निराळे कुटुंबाने केल्यानंतर हा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आणि अखेर त्याचे रूप रक्तरंजित हत्याकांडात झाले..भीमा खोऱ्यातील रक्तरंजीत संघर्षभीमा नदी खोरे हे हिंसक संघर्षांसाठी ओळखले जाते. उत्तर कर्नाटकातील टोळी युद्धे, ऐतिहासिक जातीय संघर्ष तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटकातील पाणी वाद अशा विविध कारणांनी हा परिसर वारंवार चर्चेत राहिला आहे. कर्नाटकातील सिंदगी आणि इंडी तालुक्यांमधील भीमा नदीकाठच्या गावांमध्ये जमीन वादातून रक्तरंजित संघर्ष आणि टोळी युद्धांचा दीर्घ इतिहास आहे. सोनना आणि देवणगाव यांसारख्या प्रतिस्पर्धी गावांतील वैरातून सुरुवात झालेले संघर्ष पुढे टोळी संघर्ष आणि सूड हत्यांमध्ये परावर्तित झाले. या भागात बेकायदा गावठी पिस्तुलांची मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धता असल्यानेही हा परिसर कुप्रसिद्ध आहे. शेजारील राज्यांतून ही शस्त्रे मोठ्या प्रमाणावर तस्करीने आणली जातात. भीमा नदी परिसर आणि गावठी पिस्तुले हे गेल्या अनेक दशकांपासून जणू समानार्थीच बनले आहेत.