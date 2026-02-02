पश्चिम महाराष्ट्र

Ladki Bahin Yojana : 'कोणीही माईका लाल आला, तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही'; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

Eknath Shinde Assures Continuation of Ladki Bahin Yojana : आष्टा येथे प्रचार सभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नसल्याची ठाम ग्वाही दिली.
सकाळ डिजिटल टीम
आष्टा, वाळवा (सांगली) : ‘‘कोणीही माईका लाल आला, तरी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) बंद होणार नाही,’’ असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी येथे केले. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी शिवसेना व महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचार सभेत ते बोलत होते.

