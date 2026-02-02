Ladki Bahin Yojana : 'कोणीही माईका लाल आला, तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही'; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

आष्टा, वाळवा (सांगली) : ‘‘कोणीही माईका लाल आला, तरी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) बंद होणार नाही,’’ असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी येथे केले. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी शिवसेना व महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचार सभेत ते बोलत होते..येथील हुतात्मा चौकात भर उन्हात तीन तास थांबून नागरिकांनी सभा ऐकली. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सुरुवातीला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना अभिवादन केले. नंतर सभा सुरू केली. ‘‘आम्ही शब्द पाळणारी माणसे आहोत,’’ असेही ते म्हणाले..उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अचानक निघून जाणे धक्कादायक आहे; पण निवडणुका, प्रचार टाळता येत नाही. शिवसेना महायुतीच्या पदाधिकारी, उमेदवारांनी कोणावरही टीका, टिप्पणी न करता आपण केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर मते मागवीत. केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या योजना जनतेपुढे मांडा. विधानसभा, नगरपालिका, महानगरपालिकेत ही आता शिवसेना राज्यात दोन नंबरचा पक्ष बनला आहे. आम्ही माणसे कमवली, म्हणूनच माझ्यासारख्या सामान्य माणसावर पन्नास आमदारांनी विश्वास ठेवला. शेवटच्या श्वासापर्यंत सामान्य जनतेसाठी काम करत राहू.’’.Girish Mahajan : 'बाबासाहेबांच्या संविधानामुळेच भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही'; आंबेडकरांबद्दल काय म्हणाले मंत्री गिरीश महाजन?.‘‘महायुतीच्या माध्यमातून वाळवा तालुक्याला भरघोस निधी दिला आहे. भविष्यातही निधी कमी पडू देणार नाही. क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्या भूमीचा आम्हालाही अभिमान आहे. येथे संघर्षाचा इतिहास आहे. अण्णांचा नातू गौरव, मुलगा वैभव नायकवडी व कुटुंबीय आपल्यासोबत आहेत. भविष्यात लाडक्या बहिणींना लखपती केल्याशिवाय राहणार नाही. या परिसराला भरपूर निधी दिला आहे. वाळवा, ईश्वरपूर रस्ता, एमआयडीसी, बसस्थानकासारखी अनेक कामे मंजूर केली आहेत. ती आचारसंहिता संपल्यानंतर सुरू होतील,’’ असे त्यांनी सांगितले..खासदार धैर्यशील माने, आमदार सदाभाऊ खोत, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, जिल्हा बँकेचे संचालक चिमण डांगे व राहुल महाडिक यांनी केंद्र व राज्य सरकारने केलेली विकासकामे योजनांचा आढावा घेत, मतदारांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक गौरव नायकवडी म्हणाले, ‘‘उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी आमचा शब्द आजपर्यंत पडू दिलेला नाही. जे मागितले ते दिले. शिवसेना, महायुतीच्या माध्यमातून परिसराचा विकास होत आहे..शेवटपर्यंत त्यांची साथ सोडणार नाही.’’ ‘हुतात्मा’चे अध्यक्ष वैभव नायकवडी यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी हुतात्मा संकुलाला केलेल्या मदतीचा आढावा घेतला. आमदार सुहास बाबर, चंद्रहार पाटील, आनंदराव पवार, सुषमा नायकवडी, स्नेहन नायकवडी, प्रवीण माने, संदेश कांबळे, वसंत वाझे, उमेश कानडे, उमेश घोरपडे, राजू मुळीक यांच्यासह उमेदवार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.