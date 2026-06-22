पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Satara MLC Result : सांगली-साताऱ्यात जयंत पाटलांना मोठा धक्का! भाजपच्या धैर्यशील कदमांनी शरद पवार गटाचा गेम उलटवला; पाहा किती मतांनी केला पराभव

Sangli-Satara MLC Election Result Announced : सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीत भाजपचे धैर्यशील कदम यांनी 593 मते मिळवत अभयसिंह जगताप यांचा 301 मतांनी पराभव केला.
Sangli Satara MLC election result 2026

Sangli Satara MLC election result 2026

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

सांगली : राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असून भाजपचे उमेदवार धैर्यशील कदम यांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार अभयसिंह जगताप यांचा मोठ्या फरकाने पराभव केला (Dhairyashil Kadam victory margin in MLC election) आहे.

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