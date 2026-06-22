Sangli Satara MLC Result : सांगली-साताऱ्यात जयंत पाटलांना मोठा धक्का! भाजपच्या धैर्यशील कदमांनी शरद पवार गटाचा गेम उलटवला; पाहा किती मतांनी केला पराभव

सांगली : राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असून भाजपचे उमेदवार धैर्यशील कदम यांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार अभयसिंह जगताप यांचा मोठ्या फरकाने पराभव केला (Dhairyashil Kadam victory margin in MLC election) आहे..धैर्यशील कदम यांनी एकूण 593 मते मिळवत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) समर्थित अभयसिंह जगताप यांचा 301 मतांनी पराभव केला. अभयसिंह जगताप यांना 292 मते मिळाली..या निकालामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, हा निकाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि विशेषतः जयंत पाटील यांच्या राजकीय प्रभावाला धक्का मानला जात आहे..निकालाची आकडेवारीधैर्यशील कदम (भाजप) – 593 मतेअभयसिंह जगताप (महाविकास आघाडी) – 292 मते.Girish Mahajan : 'वडील हयात नाहीत, तिच्या लग्नाची जबाबदारी माझ्यावर'; 'त्या' वादग्रस्त फोटोबाबत मंत्री महाजनांचा मोठा खुलासा.या निवडणुकीत एकूण 895 मतदारांपैकी 894 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मतमोजणीनंतर 9 मते अवैध ठरली. सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील 12 मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडली होती. निकाल जाहीर होताच सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांमध्ये महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा करत विजयाचा आनंद व्यक्त केला..पक्षीय बलाबलनिवडणुकीपूर्वी मतदारसंघातील पक्षीय बलाबल पुढीलप्रमाणे होते :भाजप – 314राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) – 205शिवसेना (शिंदे गट) – 111राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) – 119काँग्रेस – 73शिवसेना (ठाकरे गट) – 1पक्षीय संख्याबळाच्या तुलनेत भाजपचे उमेदवार धैर्यशील कदम यांना अपेक्षेपेक्षा अधिक मते मिळाल्याने विरोधी गटातील काही मतांचे क्रॉस व्होटिंग झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.