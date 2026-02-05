Suhas Babar : 'माझ्यासारखे २४२ आमदार आहेत म्हणून मुख्यमंत्री आहे, जाऊन विचारा..'; आमदार बाबरांच्या 'त्या' टीकेमुळे खळबळ

विटा : ‘‘माझ्यासारखे २४२ आमदार आहेत म्हणून मुख्यमंत्री आहे. एकदा जाऊन विचारा मुख्यमंत्र्याला कोण आहे सुहास बाबर,’’ असा एकेरी उल्लेख करीत आमदार सुहास बाबर (Suhas Babar Viral Video) यांनी वक्तव्य केल्याची क्लिप सोशल मीडियात व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली. मात्र ‘‘मुख्यमंत्र्यांशी चांगले संबंध आहेत. ते काहींना आवडत नाही. त्यांनी भाषणात काटछाट करून विद्रुपीकरण केले, असा आरोप आमदार बाबर यांनी स्पष्टीकरणात केला आहे..पळशी (ता. खानापूर) येथे करंजे जिल्हा परिषद गटातील प्रचारादरम्यान शिंदे गटाचे बाबर यांनी मंगळवारी रात्री मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख केला. शिवाय ‘भाजपसह सर्व पक्ष मी चालवतो,’ असे केलेल्या कथित विधानामुळे दिवसभर गदारोळ माजला..या विधानावर बाबर यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले,‘‘दिवंगत अनिलभाऊ बाबर अगर आमच्या कोणाचेही तालुक्याच्या विकासात योगदान नाही,’ असा भाजपच्या एका कार्यकर्त्याच्या खालच्या भाषेत टीका करण्याचा संदर्भ होता. त्यावर भाष्य करताना ग्रामीण शैली, बोलीभाषेत, ‘२४२ आमदारांचे मुख्यमंत्री आहेत. हवे तर मुख्यमंत्र्यांना विचार,’ अशा शब्दांत कामाची पद्धत समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. माझे आणि मुख्यमंत्र्यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याचे मी त्या वाचाळ कार्यकर्त्याला सुनावले.’’.Chandrakant Patil : 'शरद पवार गट सोबत आला तर विचार करू'; चंद्रकांत पाटलांचे मोठे विधान, काँग्रेसला डावलून 'महायुती'चा सत्तेसाठी नवा फॉर्म्युला!.भाषणातील मागचे व पुढचे संदर्भ बदलून केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या संदर्भातील बोललेली दोन चार वाक्ये प्रसारित करून काही विघ्नसंतोषी मंडळी जाणीवपूर्वक वितुष्ट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावर कोणीही कसल्याही प्रकारचा विश्वास ठेवू नये. आमदार बाबर म्हणाले,‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल नितांत आदर आहे. वडील दिवंगत अनिलभाऊ यांच्या निधनानंतर फडणीस यांनी पुत्रवत प्रेम दिले..माझ्यावर त्यांचे विशेष प्रेम आहे ही बाब अनेकांना पाहवत नाही. मुख्यमंत्री माझी सर्व कामे करतात. हे ज्यांना आवडत नाही. अशांनी कटकारस्थान करून गैरसमज पसरण्याचा प्रयत्न केला आहे.’’ ‘‘मी आजही मुद्द्यावर ठाम आहे. माझी सर्व भाजप नेते, प्रवक्त्यांना नम्र विनंती आहे, की कृपया हा विषय समजून घेऊन मते मांडावीत. कुणीही चुकीची प्रतिक्रिया देऊ नये, असे वाटते,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.