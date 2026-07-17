ST Women Concession : घरबसल्या कार्ड देण्याच्या नावाखाली महिलांची मोठी लूट! 199 रुपयांच्या एनसीएमसी कार्डसाठी नक्की किती रुपये उकळले जातायत?

ईश्वरपूर (जि. सांगली) : राज्य परिवहन महामंडळाच्या महिला प्रवाशांना प्रवास सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एनसीएमसी कार्डाच्या वितरणात ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होत असल्याचे समोर आले (Official NCMC card fee for women passengers) आहे. शासनाने या कार्डासाठी १९९ रुपये शुल्क निश्चित केले असतानाही काही एजंट महिलांकडून २५० ते ३०० रुपये आकारत असल्याने महिला वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. एसटी प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे एजंटांची मनमानी वाढल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे..वाळवा तालुक्यासह शहर व ग्रामीण भागातील अनेक ठिकाणी खासगी एजंटांनी एनसीएमसी कार्ड उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली आहे. महिलांना ‘घरबसल्या’ किंवा ‘जागेवरच कार्ड मिळवून देतो’ असे आमिष दाखवून अनेक एजंट जादा पैसे आकारत असल्याचे चित्र आहे. काही ठिकाणी २५० रुपये, तर काही ठिकाणी थेट ३०० रुपये घेऊन कार्ड दिले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे..Ratnagiri Green Steel Project investment : रत्नागिरीत 7 हजार 500 कोटींचे पाच नवे प्रकल्प; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा, 450 एकर जागेत काय-काय होणार?.ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना कार्डाचे अधिकृत शुल्क किती आहे, याची माहिती नसल्याने त्या एजंटांकडून सांगितली जाणारी रक्कम भरत आहेत. या अज्ञानाचा फायदा घेत एजंटांकडून सर्रास आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा ५० ते १०० रुपये अधिक आकारून सामान्य महिलांच्या खिशाला कात्री लावली जात असल्याची तक्रार आहे..महिलांना एसटी प्रवासातील सवलतीचा लाभ सहज मिळावा, यासाठी एनसीएमसी कार्ड योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, याच योजनेचा काही एजंट गैरफायदा घेत असल्याने या योजनेचा मूळ उद्देशच धोक्यात आला आहे. ‘हे कार्ड प्रवाशांच्या सोयीसाठी आहे की एजंटांचे खिसे भरण्यासाठी?’ असा संतप्त सवाल महिला वर्गातून उपस्थित केला जात आहे..Miraj Assembly Constituency : 'मिरज मतदारसंघ खुला झाला तरी मी निवडणूक लढवणारच'; आमदार खाडेंच्या वक्तव्याने चर्चांना उधाण, राजकीय समीकरणे बदलणार?.याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने तातडीने लक्ष घालून अधिकृत शुल्कापेक्षा जादा रक्कम घेणाऱ्या एजंटांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच प्रत्येक एसटी आगार आणि ग्रामपंचायत स्तरावर ‘एनसीएमसी कार्डाचे अधिकृत शुल्क १९९ रुपये’ असल्याची माहिती फलकांद्वारे प्रसिद्ध करावी, जेणेकरून महिलांची आर्थिक फसवणूक थांबेल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. एनसीएमसी कार्ड वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून एजंटांच्या मनमानीला आळा घालण्याची जबाबदारी आता एसटी प्रशासनावर असून, याकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे..‘‘महिलांना एसटी प्रवासातील सवलतीचा लाभ सहज मिळावा, यासाठी १९९ रुपये शुल्क आकारून एनसीएमसी कार्ड योजना सुरू करण्यात आली आहे. महिलांनी यापेक्षा जादा शुल्क देऊ नये. कोणी जादा पैशांची मागणी केल्यास तात्काळ संबंधित एसटी आगाराशी संपर्क साधावा. संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.’’-सुनंदा देसाई, आगार व्यवस्थापक, ईश्वरपूर आगार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.