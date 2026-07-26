Tembhu Irrigation Scheme: शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! टेंभूला ६९१ कोटी, म्हैसाळ-ताकारीला ९१९ कोटींचा निधी

कडेगाव : ‘‘टेंभू योजनेसाठी ‘नाबार्ड’मार्फत उर्वरित ६९१ कोटी, तर ‘म्हैसाळ’ व ताकारी योजनांसाठी ९१९ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून या निधीमुळे प्रलंबित कामांना वेग मिळणार आहे. सिंचन योजनांची अपूर्ण कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करून अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, ’’ असा विश्वास जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.\rकडेगाव तालुक्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या मंत्री विखे-पाटील यांनी रायगाव येथे माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेत शासनाच्या धोरणांची माहिती दिली. .यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, रविराज देशमुख, कडेपूरचे सरपंच सतीश देशमुख उपस्थित होते. मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, ‘‘टेंभू व म्हैसाळ योजनांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे नवीन पंप बसविण्यात येत आहेत. त्यामुळे पाणी उपशाची क्षमता वाढून अधिक क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ३० कोटी खर्चाच्या ढाणेवाडी योजनेची निविदा लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. .सिंचन योजनांमधील पाण्याची गळती रोखण्यासाठी बंदिस्त पाइपलाइन प्रणालीची कामे सुरू आहेत. उपसा बंदीचे आदेश मागे घेऊन सिंचन योजनांचा पाणीपुरवठा पूर्ववत सुरू करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.’’ पाणीपट्टी वसुलीबाबत शासन कठोर भूमिका घेणार असून प्रत्येक थेंबाचा हिशेब ठेवून वसुली केली जाईल. यंदा कृष्णा खोऱ्यातून विक्रमी ८५० कोटी, तर गोदावरी खोऱ्यातून ६०० कोटींची पाणीपट्टी वसूल झाल्याची माहिती त्यांनी दिली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.‘‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज घेतलेल्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित व्याज परताव्याची येत्या एक ते दोन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण कऱण्यात येईल, ’’ असे आश्वासन मंत्री विखे-पाटील यांनी दिले. ‘‘कडेपूर येथील २२ कोटी रुपये खर्चून पूर्णत्वास आलेल्या टेंभू योजनेच्या वडलाईदेवी थेट वितरिकेचे उद्घाटन पुढील आठवड्यात केले जाईल, ’’ अशी माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.