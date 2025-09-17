Sangli Crime:'गुंतवणुकीतून ३२ लाखांचा तोटा झाल्याने एकास मारहाण'; कडेगाव येथील घटना, संशयिताविरोधात गुन्हा

कडेगाव : येथे शेअर मार्केटमध्ये ३२ लाखांचा तोटा झाल्याच्या रागातून चिडून एकाने शिवीगाळ करून मारहाण केल्याची घटना घडली. याबाबत गणेश धनाजी माळी (वय २७, कडेगाव) यांनी कडेगाव पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. गजानन माणिकराव केंद्रे (मूळ आंबेजोगाई, जि. बीड; सध्या विहापूर, ता. कडेगाव) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. १६) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास घडली..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .याबाबत कडेगाव पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, येथील माळीनगरात गणेश माळी यांचे साई स्टॉक ट्रेडिंग बिझनेस या नावाचे शेअर मार्केटचे कार्यालय आहे. येथे संशयित गजानन केंद्रे याने शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवले होते; परंतु त्यांना ३२ लाखांचा तोटा झाला आहे..तेव्हा, संशयित गजानन याने चिडून फिर्यादी गणेश माळी यांच्या माळीनगरातील कार्यालयात जाऊन त्यांना, ‘तुमच्यामुळे माझा ३२ लाखांचा तोटा झाला आहे. माझे गेलेले पैसे परत द्या,’ असे म्हणून गणेश माळी यांना शिवीगाळ करून मारहाण केली. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.त्यावेळी भांडण सोडविण्यास गणेश यांची पत्नी अनिता, आई पुष्पा व वडील धनाजी आले असता संशयित गजानन केंद्रे याने गणेशच्या पत्नीसही शिवीगाळ केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. घटनेची कडेगाव पोलिसांत नोंद झाली असून अधिक तपास पोलिस करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.