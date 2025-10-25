पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Theft Cases : सांगलीत मंगळसूत्र चोरांची संख्या वाढली, भर बाजारात चोरांनी दिलं पोलिसांना आव्हान

Sangli Mangalsutra Theft Cases : बालाजी चौक परिसरात असताना चोरट्याने गर्दीचा फायदा घेऊन त्यांच्या गळ्यातील मणीमंगळसूत्र हिसकावले.
सांगलीत मंगळसूत्र चोरांची संख्या वाढली

Sandeep Shirguppe
Sangli Thieves Challenge Police : दीपावलीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत झालेल्या गर्दीचा फायदा घेऊन भर दुपारी एका महिलेच्या गळ्यातील मणीमंगळसूत्र हिसकावून चोरट्याने पोबारा केला. ही घटना गेल्या शनिवारी दुपारी शहरातील बालाजी चौक परिसरात घडली.

