Solapur Highway Accident : भरधाव वाहनाची धडकेत कर्नाटकातील मेंढ पाळाच्या सहा मेंढरांचा मृत्यू

मंगळवेढा : मंगळवेढा- सोलापूर या राष्ट्रीय महामार्गालगत तहानलेल्या मेंढरांना पाणी पाजण्यासाठी महामार्ग क्रॉस करणाऱ्या कर्नाटकातील मेंढपाळातील 12 मेंढरांना भरधाव वेगातील चाकी वाहनाने दिलेल्या धडकेत 6 मेंढराचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना आज दुपारी 1 च्या दरम्यान घडली. .यासंदर्भात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार म्हाळाप्पा गावडे वय 45 व्यवसाय मेंढपाळ रा.शेमनेवाडी ता. चिकोडी, जि. बेळगाव हे त्यांच्या मालकीच्या 150 मेढरं राखण्यासाठी मंगळवेढा सोलापूर या महामार्गावरील हॉटेल सुगरणच्या बाजूला असलेल्या शेतामध्ये वास्तव्यास असून रस्त्यालगत मेंढ्या राखत असताना आज दुपारी 1 च्या दरम्यान तहानलेण्या मेंढराना पाणी पाजण्यासाठी महामार्ग क्रॉस करत असताना सोलापूरच्या दिशेने भरधाव वेगात जाणाऱ्या चारचाकी वाहन क्रमांक mh03-EB7438 या वाहनाने 12 मेंढरांना जोराची धडक दिल्याने यातील सहा मेंढ्या जागीच मृत्यू झाल्या. .अपघातानंतर चारचाकी वाहनधारकाने वाहन थांबवता तसाच निघून गेला. असून सदर चालकाविरुद्ध रस्त्याच्या परिस्थितीकडे लक्ष न देता भरधाव वेगाने वाहन चालवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये कर्नाटक व कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी या भागातील अनेक मेंढपाळ मेंढ्या जतन करण्यासाठी मंगळवेढा शिवारात दरवर्षी येत असतात गतवर्षी शेतकऱ्याने पिकावर फवारलेल्या विषारी औषधामुळे अनेक मेंढराचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच यंदा अपघाताची घटना घडली आहे यावरून या भागात परराज्यातील मेंढपाळ सुरक्षित नसल्याचे यावरून दिसत आहे..मेंढरांची उपजीविक करण्यासाठी पावसाळ्यात गैरसोय होऊ नये म्हणून या भागात ते येत असतात दरवर्षी त्यांच्या मेंढरांना मृत्यूला सामोरे जावे लागून त्यांचे आर्थिक नुकसान होत असते त्यांना शासनाने त्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याची गरज आहे.महादेव इरकर,मंगळवेढा.