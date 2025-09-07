पश्चिम महाराष्ट्र

Solapur Highway Accident : भरधाव वाहनाची धडकेत कर्नाटकातील मेंढ पाळाच्या सहा मेंढरांचा मृत्यू

Animal Accident : मंगळवेढा-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर तहानलेल्या मेंढ्यांना पाणी पाजताना भरधाव वाहनाच्या धडकेत ६ मेंढ्या जागीच मृत्युमुखी चालक फरार, पोलिसात गुन्हा दाखल.
Solapur Highway Accident

Solapur Highway Accident

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : मंगळवेढा- सोलापूर या राष्ट्रीय महामार्गालगत तहानलेल्या मेंढरांना पाणी पाजण्यासाठी महामार्ग क्रॉस करणाऱ्या कर्नाटकातील मेंढपाळातील 12 मेंढरांना भरधाव वेगातील चाकी वाहनाने दिलेल्या धडकेत 6 मेंढराचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना आज दुपारी 1 च्या दरम्यान घडली.

Loading content, please wait...
varandha ghat accident
farm safety concerns
road safety incidents
Mangalwedha Celebration
sheep fatalities Karnataka

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com