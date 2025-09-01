पश्चिम महाराष्ट्र

Maratha Reservation: 'मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भान ठेवून बोलावे'; सांगलीतील मराठा क्रांती मोर्चाचा इशारा, मुख्यमंत्र्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करु नये

Sangli Maratha Protest Slams Chandrakant Patil: सोडून समाजामध्ये आणि इतर घटकांमध्ये परस्पर गैरसमज निर्माण होतील, अशी वक्तव्य करू नयेत; जिल्ह्यात फिरताना त्यांनी भान ठेवून बोलावे,’ असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चा सांगलीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
Maratha Kranti Morcha in Sangli warns Minister Chandrakant Patil, alleging he is trying to please the CM.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : ‘भाजपचे ज्येष्ठ नेते, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आंदोलनाच्या बाबतीत बेताल वक्तव्य न करता भान ठेवून बोलावे. मनोज जरांगेच्या आंदोलनाचा कसा यशस्वीरीत्या मार्ग काढता येईल, याचा अभ्यास करायचा. सोडून समाजामध्ये आणि इतर घटकांमध्ये परस्पर गैरसमज निर्माण होतील, अशी वक्तव्य करू नयेत; जिल्ह्यात फिरताना त्यांनी भान ठेवून बोलावे,’ असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चा सांगलीच्या वतीने देण्यात आला आहे.

Chandrakant Patil
Sangli
Warning
Maratha Reservation
Maratha Kranti Morcha
district
paschim maharshtra
Maratha reservation protest

