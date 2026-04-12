Atpadi Crime: लग्नं केली चार; दागिन्यांसह वधू पसार, आटपाडीत टोळी जेरबंद; लग्नाच्या आमिषाने लुबाडणूक, पाचव्या लग्न अन् काय घडलं..

आटपाडी : लग्न करून सोन्याचे दागिने घेऊन पळून गेलेल्या नवरीसह फसवणूक करणाऱ्या दोन एजंटांना आटपाडी पोलिसांनी अटक केली. धक्कादायक प्रकार म्हणजे देशमुखवाडीतील नवनाथ देशमुख याला फसवणाऱ्या या तरुणीने यापूर्वी तीन लग्ने करून असाच गंडा घालून धूम ठोकल्याचे उघड झाले..देशमुखवाडी येथील नवनाथ देशमुख याचे २४ मार्चला वर्षा संभाजी शेवाळे ऊर्फ बेगम दस्तगीर शेख (वय २४, रा. विजयनगर, कऱ्हाड) हिच्यासोबत एजंट सचिन बाबर याने लग्न लावून दिले. त्यासाठी त्याने २१ हजार रुपये घेतले. लग्नानंतर नवऱ्याच्या घरातून ती दागिने, रक्कम घेऊन पळून गेली. याची आटपाडी पोलिसांत फिर्याद दिली. .त्याचा तपास करताना ही टोळी असल्याने उघड झाले. या प्रकरणी वर्षा ऊर्फ बेगमसह सचिन हणमंत बाबर (रा. देवापूर, ता. माण), अश्विनी संदीप जाधव (सातारा), संतोष सदाशिव कुलकर्णी (रा. कडेगाव), गणपत गोविंद जाधव (रा. शाळगाव), शकुंतला गरुड (रा. कडेगाव) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यातील तिघांना अटक केली आहे, तर तिघे पसार आहेत..या नवरीने यापूर्वी तीन लग्ने केल्याचे आणि तेथे असाच गंडा घालून धूम ठोकल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पहिले लग्न युवराज शेवाळे याच्यासोबत झाले. दुसरे लग्न गणेश लखन मोरे (रा. वेताळवाडी, ता. पाटण) याच्यासोबत ६ ऑक्टोबर २५ रोजी झाले. तेथून १९ ऑक्टोबर २५ रोजी तिने पलायन केले. त्याची मल्हारपेठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली. त्यानंतर ती मानलेली मावशी अश्विनी जाधव हिच्यासोबत सातारा येथे गेली. मग, अश्विनी जाधव, संतोष सदाशिव कुलकर्णी, गणपत गोविंद जाधव, शकुंतला गरुड यांनी संगनमत करून लग्न नोटरी करून गणेश पोळ याच्यासोबत लावून दिले. तेथेही अशीच फसवणूक केली..पाचव्या लग्नाचा डाव उधळलाचौथे लग्न नवनाथशी करून देखमुखवाडीतून पळून गेल्यानंतर तिने भादोले गाठले. तेथे अंकुश पाटील यांच्या ओळखीचा फायदा घेऊन त्यांच्या घरातील लोकांचा विश्वास संपादन करून अंकुशसोबत १० एप्रिल रोजी लग्न करण्याचे ठरले होते. मात्र, आटपाडी पोलिसांनी या टोळीचा मनसुबा फोल ठरवला. सोन्याचे मंगळसूत्र, पैंजण, १ लाख १० हजारांची रोकड हस्तगतही केली..पोलिसांशी संपर्क साधालग्नापासून वंचित असलेले सावज शोधून एजंटांच्या माध्यमातून पैसे घेऊन संगनमताने नवऱ्याच्या घरातील दागिने घेऊन पोबारा करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. देशमुखवाडी येथे गंडा घातल्यानंतर या एजंट आणि नवरीकडून फसवणूक झालेल्यांनी आटपाडी पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक विनय बहिर यांनी केले आहे.