मशीद शेख यांची महाराष्ट्र केसरीत दमदार कामगिरी; सुवर्णपदकासह बुलेट आणि रोख पारितोषिकावर नाव कोरले

जेऊर : बादोले (बु ), ता. अक्कलकोट येथील कुस्तीपटू मशीद रुकुम शेख यांनी पुणे येथे झालेल्या मातीप्रकारातील ८६ किलो वजनी गटातील महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले आणि २.५ लाख रुपये किंमतीचे बुलेट आणि पन्नास हजार रुपये रोख असे बक्षीस पटकावून आपल्या गावाचे आणि तालुक्याचे नाव उज्वल केले आहे. या यशाबद्दल तमाम कुस्ती शौकीनातून अभिनंदन केले जात आहे. .याबाबत अधिक माहिती अशी की महाराष्ट्र राज्य अजिंक्यपद आणि महाराष्ट्र केसरी किताब कुस्ती स्पर्धा अजितदादा पवार क्रीडानगरी वाघोली येथे सुरू आहे.त्यात ८६ किलो माती विभागातून अंतिम फेरीत सोलापूरच्या मशीद शेखने पुणे शहराच्या चंद्रहार नरळेचा ८-२ अशा गुणाधिक्याने पराभव करीत सुवर्णपदक पटकावले.मशीद यांना लहानपणीपासूनच कुस्तीची आवड असून आपले शालेय शिक्षण आपल्या बादोले या गावीच घेतले. कुस्तीलाच वाहून घेतलेल्या मशीद यांनी मोठ्या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी छत्रपती शिवराय कुस्ती संकुल कुर्डुवाडी येथे २०२१-२२ पासून कुस्तीसम्राट असलाम काझी या वस्तादाच्या मार्गदर्शनाखाली कुस्ती सराव करणे सुरु केले आणि त्यांचे कोच हे अंकुश आरकीले, सुनील शेवतकर दोघे असून तेथेच जोरदार सराव करीत आहेत.महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या मान्यतेने ६८ वी महाराष्ट्र केसरी २०२५-२६ ची स्पर्धा ही रामकृष्ण अण्णा सातव यांच्या मार्फत वाघोली पुणे येथे स्पर्धा घेण्यात आले होते..त्यात मशीद शेख यांनी आपल्या गटात एकूण पाच कुस्त्या जिंकला आणि सहावी कुस्ती अंतिम फेरीत धडक मारली आणि सहा मिनिटे खेळ करीत चंद्रहार नरळेचा ८-२ अशा गुणाधिक्याने पराभव करीत सुवर्णपदक पटकावले.त्यामुळे मशीद यांचा बक्षीस म्हणून मेडल, प्रमाणपत्र, अडीच लाखांचे बुलेट,आणि पन्नास हजार रोख देऊन गौरव करण्यात आला. त्यामुळे त्यांचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे..चौकट : या यशात सर्वात महत्वाचा वाटा हा अक्कलकोट येथील श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अमोलराजे जन्मेजयराजे भोसले यांच्या संकल्पनेतून दरमहा देत असलेला कुस्तीगिरांचा खुराक होय. ज्यात तीन किलो बदाम, दोन किलो तुप, थंडाई मसाला, रवा पाकीट, खजूर आदींचा असल्याचे विजयानंतर मशीद शेख यांनी आवर्जून स्पष्ट करून त्यांच्या या सेवाभावी उपक्रमाचे स्वागत करून त्यांचे आभार व्यक्त केले.येत्या काळात अनेक स्पर्धेत भाग घेऊन यश संपादन करण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणार असल्याचे सकाळशी बोलताना सांगितले.