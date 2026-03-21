पश्चिम महाराष्ट्र

मशीद शेख यांची महाराष्ट्र केसरीत दमदार कामगिरी; सुवर्णपदकासह बुलेट आणि रोख पारितोषिकावर नाव कोरले

बादोले येथील मशीद शेख यांनी महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत ८६ किलो गटात सुवर्णपदक जिंकत बुलेट आणि रोख बक्षीस पटकावले.
Champion Performance in Maharashtra Kesari

मशीद शेख कुस्ती स्पर्धेतील छायाचित्र

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जेऊर : बादोले (बु ), ता. अक्कलकोट येथील कुस्तीपटू मशीद रुकुम शेख यांनी पुणे येथे झालेल्या मातीप्रकारातील ८६ किलो वजनी गटातील महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले आणि २.५ लाख रुपये किंमतीचे बुलेट आणि पन्नास हजार रुपये रोख असे बक्षीस पटकावून आपल्या गावाचे आणि तालुक्याचे नाव उज्वल केले आहे. या यशाबद्दल तमाम कुस्ती शौकीनातून अभिनंदन केले जात आहे.

Loading content, please wait...
Related Stories

No stories found.