Jat Crime : जमिनीच्या वादातून सामूहिक हत्याकांड! सहा जणांची गोळ्या झाडून, धारदार शस्त्राने हल्ला करून निर्घृण हत्या; आरोपीच्या शोधासाठी पथके रवाना

- बदल दर्जेजत/उमदी - मालमत्तेच्या वादातून घडलेल्या एका भीषण घटनेत, कर्नाटकातील विजयापुरा जिल्ह्यातील चडचण तालुक्यातील गोविंदपूर गावात शुक्रवारी किमान सहा जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे भीमा नदी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून या भागात यापूर्वीही अनेक हिंसक संघर्ष घडले आहेत..पोलीस आणि स्थानिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निराळे आणि गोलागी कुटुंबांमधील दीर्घकालीन जमीन वादातून ही हत्या घडली. आरोपींनी धारदार शस्त्रांनी हल्ला करून नंतर गोळ्या झाडून हत्या केल्याचा आरोप आहे.मृतांची नावे रेवणसिद्धप्पा निराळे, दुंडप्पा रेवणसिद्धप्पा निराळे, शिवपुत्र रेवणसिद्धप्पा निराळे, चंद्रशेखर निराळे आणि शब्बीर नदाफ अशी आहेत. या हल्ल्यात आणखी एका व्यक्तीचाही मृत्यू झाला असून मृतांची संख्या सहा झाली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..शेतीजमिनीच्या मालकी हक्कावरून दोन्ही कुटुंबांमध्ये तणाव वाढत होता. हा वाद मिटवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी स्थानिक पातळीवर मध्यस्थीची बैठकही घेण्यात आल्याची माहिती आहे.शुक्रवारी जमीन वादासंदर्भातील आणखी एका तोडगा बैठकीसाठी निराळे कुटुंबातील सदस्य आणि इतर काही जण गेले असताना त्यांच्यावर हल्लेखोरांच्या टोळीने हल्ला केल्याचे सांगितले जाते. घटनेनंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आले असून पुढील हिंसाचार टाळण्यासाठी गावात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..चडचण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे. या घटनेबाबत अधिक माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.भीमा नदी खोरे हे अनेक हिंसक संघर्षांसाठी ओळखले जाते. उत्तर कर्नाटकातील टोळी युद्धे, ऐतिहासिक जातीय संघर्ष तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटकातील पाणी वाद अशा विविध कारणांनी हा परिसर वारंवार चर्चेत राहिला आहे..कर्नाटकातील सिंदगी आणि इंडी तालुक्यामधील भीमा नदीकाठच्या गावांमध्ये जमीन वादातून रक्तरंजित संघर्ष आणि टोळी युद्धांचा दीर्घ इतिहास आहे. सोनना आणि देवणगाव यांसारख्या प्रतिस्पर्धी गावांतील वैरातून सुरुवात झालेले संघर्ष पुढे टोळी संघर्ष आणि सूड हत्यांमध्ये परिवर्तित झाले.या भागात बेकायदा गावठी पिस्तुलांची मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धता असल्यानेही हा परिसर कुप्रसिद्ध आहे. शेजारील राज्यांतून ही शस्त्रे मोठ्या प्रमाणावर तस्करीने आणली जातात. भीमा नदी परिसर आणि गावठी पिस्तुले हे गेल्या अनेक दशकांपासून जणू समानार्थीच बनले आहेत..भिमातीर पुन्हा रक्तरंजीतमहाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर असलेल्या भीमा नदीच्या तीरावरील गावात जमीनीचा वाद, अनैतिक संबध यातून गुंडगिरी उफाळून अनेकवेळा खुनाच्या घटना घडल्या आहेत. गेल्या काही वर्षात खुनाच्या घटना कमी झाल्याचे बोलले जात असतानाच या सामूहिक हत्याकांडामुळे भीमेचा तीर पुन्हा रक्तरंजीत झाला आहे.