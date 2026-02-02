Mhaisal Panchayat Samiti : प्रचार अंतिम टप्प्यात असतानाच धक्का! भाजप उमेदवाराच्या पतीचे हृदयविकाराने निधन; म्हैसाळ पंचायत समिती गणात शोककळा

सांगली : म्हैसाळ पंचायत समिती (Mhaisal Panchayat Samiti) गणातील भारतीय जनता पार्टीच्या अधिकृत उमेदवार कविता गणेश निकम यांचे पती गणेश अशोक निकम (वय ४६) यांचे आकस्मिक निधन झाले..गणेश निकम हे गेल्या पंचवीस वर्षांपासून भारतीय जनता पक्षाचे निष्ठावंत आणि सर्वसामान्य कार्यकर्ते म्हणून सक्रिय होते. त्यांच्या दीर्घकालीन पक्षकार्याची दखल घेत पक्षाने मिरज पंचायत समिती अंतर्गत म्हैसाळ गणासाठी अधिकृत उमेदवारी दिली होती. त्यांनी प्रचाराचे सुसूत्र नियोजन करून जोमाने प्रचार सुरू केला होता. सध्या प्रचार अंतिम टप्प्यात आलेला असतानाच ही दुर्दैवी घटना घडली..Pune News : लोणीकंदच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाचे हृदयविकाराने निधन; कोल्हापुरातील मूळगावी होणार अंत्यसंस्कार.रविवारी (ता. १) त्यांना अचानक हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी मिरज येथील युनिक हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच आज पहाटे सुमारे दोन वाजण्याच्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली. या आकस्मिक निधनामुळे म्हैसाळ परिसरात शोककळा पसरली असून राजकीय, सामाजिक वर्तुळातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.