पश्चिम महाराष्ट्र

Mhaisal Panchayat Samiti : प्रचार अंतिम टप्प्यात असतानाच धक्का! भाजप उमेदवाराच्या पतीचे हृदयविकाराने निधन; म्हैसाळ पंचायत समिती गणात शोककळा

Tragic Death of BJP Candidate’s Husband in Mhaisal : म्हैसाळ पंचायत समिती गणातील भाजप उमेदवार कविता निकम यांचे पती गणेश निकम यांचे हृदयविकाराने निधन झाल्याने गावात शोककळा पसरली आहे.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : म्हैसाळ पंचायत समिती (Mhaisal Panchayat Samiti) गणातील भारतीय जनता पार्टीच्या अधिकृत उमेदवार कविता गणेश निकम यांचे पती गणेश अशोक निकम (वय ४६) यांचे आकस्मिक निधन झाले.

Sangli
BJP Leader
zilha parishad election
wife and husband

