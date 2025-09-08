Minister Jayakumar Gore: जयंत पाटील यांनी भाजपमध्ये यावे: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे: खासदार विशाल पाटील, जयंत पाटील, बाबर यांच्यात जुगलबंदी

सांगली: ‘‘हरिदास पाटील आणि माझी मैत्री राजकारणापलीकडची आहे. आमदार जयंत पाटील यांनीच भाजपमध्ये यावे म्हणजे हरिदासही येतील,’’ अशी खुली ऑफरच आज ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी आमदार पाटील यांना दिली..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.महापालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी सभापती हरिदास पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त सांगलीवाडीत सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, आमदार जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील, आमदार सुहास बाबर, भाजपचे ज्येष्ठ नेते मकरंद देशपांडे, शेखर इनामदार, पृथ्वीराज पाटील, संजय बजाज आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात नेत्यांची जुगलबंदी रंगली..गोरे म्हणाले, राजकारणापलीकडे मैत्री असते. हरिदास पाटील यांच्या कार्यक्रमाला येताना माजी आमदार दिनकर पाटील यांना सांगूनच आलो. हरिदास पाटील यांनी आज सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्र आणलेय. भाजप समुद्रासारखा पक्ष आहे.कोणीही आले तर त्यांचे स्वागतच असल्याचे सांगून आमदार जयंत पाटील व खासदार विशाल पाटील यांना गोरे यांनी घरी जेवायला येण्याचे निमंत्रण दिले..आमदार जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘सांगलीवाडीचे लोक हुशार. कधीच होडी पलटवू देत नाहीत. पण नदीत होड्यांत खूप जण असले, की आपला काठ न सोडलेला बरा असतो.’’ पृथ्वीराज पाटील यांच्याकडे पाहून ते म्हणाले, ‘अनेक जण भाजपमध्ये गेलेत. त्यांना खासदार विशाल पाटील यांनीच जायला सांगितले आहे, असे वाटते.’’.खासदार पाटील म्हणाले, ‘‘हरिदास पाटील पाहुणे आहेत. त्यांना काँग्रेसमध्ये घेण्यासाठी प्रयत्न केले. पण ते आले नाहीत. ते जयंत पाटील यांच्याकडे गेले. आता मंत्री गोरे त्यांच्या कार्यक्रमाला आलेत. त्यामुळे मला काळजी लागली आहे. ते भाजपमध्ये जाणार नाहीत ना?’’.आमदार सुहास बाबर म्हणाले, ‘‘होड्यांच्या स्पर्धेसाठी बोलावले. पण सध्या कोण कोणत्या होडीत बसले आहे हे कळत नाही. बोटीतून नदीत गेलो, मधोमध गेल्यावर मगरीची भीती घातली. निवडणूक ही मर्यादीत दहा दिवसांपुरतीच हवी. मतभेद असले तरी मनभेद असता कामा नयेत.’’.आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.‘सांगलीच्या उमेदवारीची काळजी नको’आमदार जयंत पाटील म्हणाले,‘‘सांगली विधानसभा मतदारसंघातील अनेकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे पुढच्या निवडणुकीत भाजपकडून कोणाला उमेदवारी मिळणार, हा प्रश्न आहे. यावर बोलताना मंत्री गोरे म्हणाले, ‘‘सांगली विधानसभेची काळजी जयंत पाटील यांनी करू नये. तुम्ही कोणाचा ‘कार्यक्रम’ कसा करायचा हे बघता. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खंबीर आहेत. सांगलीत कोणाची व्यवस्था कशी लावायची, हे त्यांना माहिती आहे.’’ त्यावेळी उपस्थितांत हशा पिकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.