Minister Jayakumar Gore: जयंत पाटील यांनी भाजपमध्ये यावे: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे: खासदार विशाल पाटील, जयंत पाटील, बाबर यांच्यात जुगलबंदी

Political Jugalbadi: आमदार जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘सांगलीवाडीचे लोक हुशार. कधीच होडी पलटवू देत नाहीत. पण नदीत होड्यांत खूप जण असले, की आपला काठ न सोडलेला बरा असतो.’’ पृथ्वीराज पाटील यांच्याकडे पाहून ते म्हणाले, ‘अनेक जण भाजपमध्ये गेलेत.
Political jugalbandi: Vishal Patil, Jayant Patil, and Babar in spotlight as Gore suggests BJP switch."

सांगली: ‘‘हरिदास पाटील आणि माझी मैत्री राजकारणापलीकडची आहे. आमदार जयंत पाटील यांनीच भाजपमध्ये यावे म्हणजे हरिदासही येतील,’’ अशी खुली ऑफरच आज ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी आमदार पाटील यांना दिली.

