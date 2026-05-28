Miraj Crime News : दारू पिताना वाद, नशेत अविवाहित मित्राच्या डोक्यात जबर मारहाण; दिवसाढवळ्या मिरजेत रक्तरंजित घटना

Friend assaulted in intoxication : कवठेपिरान (ता. मिरज) येथे दारू पिताना झालेल्या वादातून तरुणाचा खून करण्यात आला. सचिन सुभाष पाटील (वय ३५) असे मृताचे नाव आहे. दुपारी दीडच्या सुमारास हा वाद झाला. संशयित हल्लेखोर खून करून घराला कुलूप लावून पळून गेला. मात्र, ग्रामीण पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने त्याला दोन तासांत गजाआड केले. जगन्नाथ विलास भोसले (४०) असे त्याचे नाव आहे. खुनाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट नाही..घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, संशयित हल्लेखोर भोसले गावात राहण्यास आहे. त्याचे आई-वडील शेतातील घरात राहण्यास आहेत. संशयित भोसले याला दारूचे व्यसन असल्याने त्याची पत्नी घर सोडून गेली होती. तो मोलमजुरीचे काम करतो. मृत सचिन पाटील हा अविवाहित असून, तोदेखील मजुरी करतो. दोघेही एकमेकांचे मित्र आहेत..आज सकाळी साडेअकराच्या सुमारास संशयित भोसले याच्या घरात सचिन पाटील आला होता. दोघांनीही घरात बसून दारू प्यायली. त्यानंतर दोघांत वाद झाला. त्यानंतर भोसले याने पाटील याच्या डोक्यात वार करून खून केला. रक्ताच्या थारोळ्यात पाटील पडला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर संशयित भोसले याने घराला कुलूप लावून पळ काढला. त्यानंतर दुपारी चारच्या सुमारास खुनाची घटना उघडकीस आली..पोलिसपाटील यांनी तातडीने ग्रामीण पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दरवाजा फोडला आणि खुनाची घटना समोर आली. सायंकाळी उशिरापर्यंत पंचनामा सुरू होता. दरम्यान, संशयिताच्या शोधासाठी गुन्हे प्रकटीकरणचे पोलिस रवाना झाले. घटनास्थळी उपअधीक्षक संदीप भागवत, निरीक्षक भैरू तळेकर, सहायक निरीक्षक कल्याणी शिंदे यांनी भेट देत तपासाच्या सूचना दिल्या. फॉरेन्सिक पथकही दाखल झाले होते..कोल्हापुरात छापेमारीसंशयित जगन्नाथ भोसले हा घटनेनंतर गावातील एकाची दुचाकी घेऊन निघाला. दुधगावसह परिसरातून तो निघाला. त्यानंतर अंबप (ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर) येथे असल्याची माहिती पथकास मिळाली. त्यानंतर पथकाने छापेमारी करून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे सखोल चौकशी सुरू होती.