मिरज : येथील गणेशोत्सवातील कमानी दरवर्षी चर्चेत असतात. यावर्षीही दिशा सालियन आणि अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत या प्रकरणावर आधारित कमान शिंदे शिवसेनेतर्फे उभारण्यात आली आहे. त्याला प्रत्युत्तरादाखल इतिहासातील गद्दारी हे प्रकरण ठाकरे शिवसेनेने कमानीद्वारे साकारले (Shiv Sena Political Clash) आहे. प्रशासनाने दोन्ही कमानींना परवानगी दिल्याने ऐन गणेशोत्सवात राजकीय धुळवड उडाली आहे. .मिरजेतील अनंतचतुर्दशी मिरवणूक हे गणेशोत्सवातील प्रमुख आकर्षण असते. मिरवणुका पाहण्यासाठी लाखोंचा जनसमुदाय येत असतो. स्टॅंड परिसरापासून लक्ष्मी मार्केट परिसर ते गणेश तलावापर्यंत कमानी उभारण्याची प्रथा आहे. विसर्जन मिरवणुकीचे मुख्य आकर्षण असणाऱ्या पारंपरिक स्वागत कमानी यंदाही उभारण्यात आल्या आहेत. गणेश भक्तांसह शहरातील मंडळांचे स्वागत व कमानीतून सामाजिक संदेश देण्याचा प्रयत्न असतो. अर्थात त्यात राजकीय पक्षच आघाडीवर असतात..Pune MLC Election 2026 : महाविकास आघाडीचे ठरले! पदवीधरची जागा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला, तर शिक्षक मतदारसंघ पुन्हा काँग्रेसकडेच..; कोणाला मिळणार संधी?.राज्यातील राजकारणात दोन शिवसेनेत सतत संघर्ष सुरू असतो. दिशा सालियन प्रकरणावरून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. आदित्य ठाकरे यांचे नाव या प्रकरणात आल्याचे भांडवल करत शिवसेना शिंदे गट सरसावला आहे. मिरजेतील स्वागत कमानीतून एकमेकांवर कुरघोड्या करण्याचा प्रयत्न होत आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही गटांना पोलिस प्रशासनाने परवानगी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. शिवसेना शिंदे गटातर्फे दिशा सालियन, सुशांतसिंग राजपूत यांचे छायाचित्र लावून त्यातून ठाकरे गटावर निशाना साधण्याचा प्रयत्न केला आहे..Gokul Election 2026 : 'गोकुळ निवडणूक बिनविरोधसाठी प्रस्ताव नाही, आम्ही सर्व जागा लढवणार'; सतेज पाटलांची मोठी घोषणा, 'महायुती'वरही साधला निशाणा.प्रत्युत्तरादाखल ठाकरे गटाने छत्रपती शिवाजी महाराजांविरुद्ध अफजल खानाला जाऊन मिळालेल्या खंडोजी खोपड्याला दिलेल्या शिक्षेचे प्रतीकात्मक चित्र साकारत स्वराज्यात गद्दाराला क्षमा नाही..! असे लिहून शिंदे गटाला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. दोन्ही स्वागत कमानींवरील मजकूर पोलिसांच्या परवानगीनेच लावला गेला, हे विशेष. या स्वागत कमानीतून एकमेकांवर शाब्दिक वार-प्रतिवार करत आव्हान देण्याचा केलेला प्रयत्न गणेशभक्तांत चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.