पश्चिम महाराष्ट्र

Shiv Sena Political Clash : मिरजेत ठाकरे-शिंदे गटात कमानी 'युद्ध'; दिशा सालियन प्रकरणाला 'गद्दारी'वरून प्रत्‍युत्तर, वादग्रस्त विषयांना पोलिस परवानगीने आश्चर्य

Miraj Ganeshotsav 2026 : शिवसेना शिंदे गटातर्फे दिशा सालियन, सुशांतसिंग राजपूत यांचे छायाचित्र लावून त्यातून ठाकरे गटावर निशाना साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Miraj Ganeshotsav 2026

Miraj Ganeshotsav 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मिरज : येथील गणेशोत्सवातील कमानी दरवर्षी चर्चेत असतात. यावर्षीही दिशा सालियन आणि अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत या प्रकरणावर आधारित कमान शिंदे शिवसेनेतर्फे उभारण्यात आली आहे. त्याला प्रत्युत्तरादाखल इतिहासातील गद्दारी हे प्रकरण ठाकरे शिवसेनेने कमानीद्वारे साकारले (Shiv Sena Political Clash) आहे. प्रशासनाने दोन्ही कमानींना परवानगी दिल्याने ऐन गणेशोत्सवात राजकीय धुळवड उडाली आहे.

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