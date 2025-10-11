Fake Currency Racket : बनावट नोटा खपवण्यासाठी पोलीस कर्मचारी आठवडाभर रजेवर, कोल्हापुरात टोळीचा पर्दाफाश; 1 कोटीचा मुद्देमाल जप्त

मिरज पोलिसांनी बनावट नोटा प्रकरणात मोठी कारवाई केली.कोल्हापूर पोलिस दलातील इब्रार इनामदार मास्टरमाईंड असल्याचे स्पष्ट झाले.जवळपास 99 लाख 29 हजार मूल्याच्या बनावट नोटा जप्त केल्या.मिरज : पाचशे, दोनशे रुपयांच्या बनावट नोटा (Fake Currency Racket) बनविणाऱ्या कोल्हापुरातील टोळीचा मिरजेच्या महात्मा गांधी चौक पोलिस ठाण्याच्या पथकाने (Kolhapur Police Officer) पर्दाफाश केला. या टोळीकडून ९९ लाख २९ हजार ३०० मूल्यांच्या बनावट नोटांसह इतर साहित्य असा एक कोटी ११ लाख सहा हजार ९०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. विशेष म्हणजे, बनावट नोटा बनविणाऱ्या या टोळीचा मास्टरमाईंड इब्रार इनामदार हा कोल्हापूर पोलिस दलात कार्यरत आहे, अशी माहिती सांगलीचे पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली..श्री. घुगे यांनी कारवाईबाबत दिलेली माहिती अशी : टोळीतील एक संशयित सुप्रीत देसाई बनावट नोटा खपविण्याच्या उद्देशाने मिरजेत आला होता. येथील महात्मा गांधी चौकी पोलिसांच्या पथकाने त्याला जेरबंद करत ४२ हजार रुपये मूल्य असलेल्या बनावट नोटा जप्त केल्या होत्या. त्याच्याकडील तपासात कोल्हापूर येथील टोळीची माहिती मिळाली..यात बनावट नोटा तयार करण्याचे काम संशयित राहुल जाधव करत होता; तर संशयित सुप्रीतसह मुख्य सूत्रधार इब्रार इनामदार, नरेंद्र शिंदे बनावट नोटा विविध भागांत वितरित करण्याचे काम करत असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यावर पोलिसांनी तपासाची चक्रे गतीने फिरवत जाधवचा शोध घेतला. तेव्हा तो कोल्हापुरातील रुईकर कॉलनीत मशीनद्वारे तो हुबेहुब बनावट नोटांची छपाई करत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर राहुल जाधवला ताब्यात घेतले..Akola Crime : कुस्ती स्पर्धेत धक्कादायक प्रकार! प्रशिक्षकाने विद्यार्थ्याचा विवस्त्र व्हिडिओ केला व्हायरल; अश्लील शिवीगाळ करत दिल्या धमक्या.राहुल जाधव सराईत गुन्हेगारसंशयित राहुल जाधव सराईत गुन्हेगार असून, त्याच्यावर काही गुन्हे दाखल आहेत. या टोळीने आतापर्यंत कुठे कुठे बनावट नोटांचे वितरण केले आणि त्यांची अजूनही काही साखळी आहे का, याचा तपास सुरू असल्याचेही अधीक्षक घुगे यांनी सांगितले. महात्मा गांधी चौक पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक संदीप शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक रूपाली गायकवाड, पुनम पाटील, सचिन कुंभार, अभिजित पाटील, सर्जेराव पवार, राहुल क्षीरसागर, नानासाहेब चंदनशिवे, बसवराज कुंदगोळ, राजेंद्र हारगे, अमोल तोडकर आदींच्या पथकाने कारवाई केली..संशयित कोल्हापूरचे; सर्व अटकेतया प्रकरणी इब्रार आदम इनामदार (४४, रा. विश्वकर्मा अपार्टमेंट, कसबा बावडा, कोल्हापूर), सुप्रीत काडाप्पा देसाई (वय २२, रा. गडहिंग्लज), राहुल राजाराम जाधव (३३, रा. लोकमान्यनगर, कोरोची, ता. हातकणंगले), नरेंद्र जगन्नाथ शिंदे (४०, रा. वनश्री अपार्टमेंट, टाकाळा, राजारामपुरी, कोल्हापूर) आणि सिध्देश जगदीश म्हात्रे (३८, रा. रिध्द गार्डन, ए. के. वैद्य मार्ग, मालाड (पूर्व), मुंबई) या संशयितांना अटक केल्याची माहिती श्री. घुगे यांनी दिली..इब्रार कोल्हापूर पोलिस खात्यात चालकइब्रार २००६ मध्ये पोलिस भरती झाला. मोटार विभागाचे प्रशिक्षण घेऊन तो पोलिस दलात रुजू झाला होता. गेल्या काही दिवसांपासून तो बनावट नोटा छपाईच्या टोळीत सामील झाला. नोटा खपविण्यासाठी गेलेला इब्रार आठवड्याभरापासून रजेवरच होता. त्याची आई सेवानिवृत्त शिक्षिका असून, भाऊ चांगल्या नोकरीत आहे..महामार्गावर सापडला इब्रार, नरेंद्रपोलिसांकडून इब्रार व नरेंद्र याचा शोध सुरू होता. आज दुपारी पेठनाका परिसरात बनावट नोटा खपविण्यासाठी येणार असल्याची माहिती मिरज पोलिसांना मिळाली. मुंबईहून नोटा खरेदीसाठी आलेल्या सिद्धेश म्हात्रे याला पोलिसांनी बनावट नोटांसह पकडले. त्याला या नोटा देण्यासाठी आलेले इब्रार इनामदार व नरेंद्र शिंदे मोटारीत बसलेले दिसताच त्यांनाही पकडण्यात आले. दोघांकडून ९८ लाखांच्या बनावट नोटांचा साठा जप्त करण्यात आला. या नोटा घेण्यासाठी मुंबईहून आलेल्या सिध्देश म्हात्रे यालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर या टोळीचा कारनामा समोर आला..Mumbai Crime : संतापजनक! मुंबईत 20 वर्षीय गतीमंद तरुणीवर अनेकांकडून लैंगिक अत्याचार; पाच महिन्यांची गर्भवती राहिली अन्....झटपट श्रीमंतीची हाव...संशयित सुप्रीत देसाई याचे वडील माजी सैनिक आहेत. घरी आई, वडील, लहान भाऊ असा परिवार आहे. गडहिंग्लज तालुक्यातील इदरगुच्ची गावचा तो रहिवासी असून, झटपट श्रीमंतीसाठी तो बनावट नोटा खपविण्याचे काम करीत असल्याचे तपासात पुढे आले. टोळीतील सर्वात लहान असलेल्या सुप्रीतचा नेमका कोणाशी संपर्क आला, याची चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.