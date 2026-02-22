Sangli Miraj Crime : घरखर्चासाठी पोटच्या दोन मुलांची चाळीस हजारांत विक्री, मिरजेतील महिलेचे कृत्य; संशयित मनपाच्या रुग्णालयातील

पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli District Crime Update : मिरजेत घरखर्च भागवण्यासाठी एका महिलेने पोटच्या दोन मुलांची ४० हजार रुपयांत विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रकरणाची चौकशी सुरू असून संबंधितांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
Children Sold For Money Miraj : घरखर्चासाठी पोटच्या दोन मुलांची परस्पर विक्री केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यापैकी एका मुलाची विक्री माधवनगरात तर दुसऱ्याची कर्नाटकात केल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. तिसरी मुलगी विक्रीचे प्रयत्न सुरू असताना हा प्रकार उघडकीस आला आहे. गंभीर बाब म्हणजे या विक्रीत महापालिकेच्या प्रसूती विभागातील महिला शिपाई सुरेखा चंद्रकांत लोंढे (रा. कोल्हापूर चाळ, मिरज), विकत घेणारा माधवनगरातील संजय दिलीप गोसावी (लक्ष्मीनगर, जुना बुधगाव रोड, सांगली), दशरथ तुकाराम लोंढे (रा. कोल्हापूर चाळ) यातील मध्यस्थी उमाजी गणेश लोंढे (रा. मिरज) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी रोहिणी वाघमारे यांनी फिर्याद दिली आहे.

