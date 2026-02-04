पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer : उसाला तुरे, शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले; मिरज तालुक्यात ऊस संकट गडद

Sugarcane Weight Loss : एकीकडे उसाला आलेले तुरे आणि त्यामुळे होणारी वजनातील घट, तर दुसरीकडे स्थानिक साखर कारखान्यांची संथ उचल यंत्रणा या दोन्ही गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
Sugarcane fields in Miraj taluka showing early flowering, raising concerns

Sugarcane fields in Miraj taluka showing early flowering, raising concerns

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कवलापूर : मिरज तालुक्यातील कवलापूर कांचनपूर, रसुलवाडी, सांबरवाडी  आरग, बेडग या परिसरात यंदा ऊस लागवड मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून उसाला मोठ्या प्रमाणावर तुरे आले आहेत. ऊस उत्पादनात घट येण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Farmer
sugarcane
Agricultural damage
Paschim maharashtra
agricalture department
Agriculture Loss
Agricultural crop
Farmer Agitation
Farmer news
Sugar Crops
agricultural dispute
Farmer crop Crisis
Agricultural debt crisis
Sugar production costs

Related Stories

No stories found.