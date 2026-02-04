Sangli Farmer : उसाला तुरे, शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले; मिरज तालुक्यात ऊस संकट गडद

कवलापूर : मिरज तालुक्यातील कवलापूर कांचनपूर, रसुलवाडी, सांबरवाडी आरग, बेडग या परिसरात यंदा ऊस लागवड मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून उसाला मोठ्या प्रमाणावर तुरे आले आहेत. ऊस उत्पादनात घट येण्याची शक्यता आहे. .स्थानिक साखर कारखान्यांची तोडणी यंत्रणा तोकडी आहे. त्यामुळे शेतकरी सीमाभागातील साखर कारखान्यांना ऊस गाळपास घालवत आहेत. सांगली जिल्ह्यापेक्षा सीमाभागातील कारखान्यांचे दर कमी असूनही शेतकरी आर्थिक ताण सहन करीत असल्याचे चित्र आहे..Sangli Farmer : १४ महिने उलटले, तरी ऊस फडातच! तुऱ्यांमुळे वाळवा तालुक्यात शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान.सध्या ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात असतानाही शेतकरी ऊस गाळपास घालण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. तुरे आलेल्या उसाच्या वजनात घट येण्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून उसाला तुरे आल्याने वजनात मोठ्या घटीची शक्यता आहे..स्थानिक साखर कारखान्यांकडून ऊस वेळेवर उचलला जात नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. स्थानिक कारखान्यांकडून उचल संथगतीने सुरू असल्याने शेतकऱ्यांसमोर ऊस तातडीने गाळपास नेण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी कर्नाटक पश्चिम भागातील काही साखर कारखान्यांनी या परिसरात सक्रियपणे ऊस नोंदणी व उचल सुरू केली आहे..Kolhapur Sugarcane : ओढून द्या, तोडून द्या तरी टनाला १०० द्या! ऊस तोडकऱ्यांच्या हट्टामुळे कसबा बीडमधील शेतकरी अडचणीत.सध्या त्या कारखान्यांचा गळीत हंगाम जोरात सुरू असून उसासाठी एजंटमार्फत संपर्क वाढविण्यात येत आहे. मात्र कर्नाटकातील संबंधित कारखान्यांकडून दिला जाणारा दर तुलनेने कमी आहे. असे असतानाही स्थानिक कारखान्यांकडून ऊस न उचलल्याने शेतकरी नाईलाजाने कमी दर स्वीकारून ऊस बाहेरच्या कारखान्यांकडे पाठवत आहेत. .याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. वेळीच ऊस न उचलल्यास वजनात घट, साखर उतारा कमी होणे व उत्पादन खर्च वाढण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे स्थानिक साखर कारखान्यांनी तातडीने ऊस उचल वाढवावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. .ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत मिरज पूर्व भागात ऊस लागवड मोठ्या प्रमाणात गेल्या दोन महिन्यांपासून उसाला तुरे; वजन घटण्याची भीती स्थानिक साखर कारखान्यांची तोडणी व उचल यंत्रणा तोकडी कर्नाटकातील कारखान्यांकडे कमी दराने ऊस पाठविण्याची वेळ ऊस वेळेवर न उचलल्यास साखर उतारा व उत्पादनावर परिणाम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.