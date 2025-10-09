पश्चिम महाराष्ट्र

MLA Jayant Patil : आपलं नाव ऐकलं नाय, असं याक भी गाव नाय, आणि सगळ्यांना नाय हाणलं तर जयंत पाटील नाव नाय...; गोपीचंद पडळकर यांच्यावरील टीकेला दिले प्रत्त्युत्तर

'लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याचे कर्ज ९ लाख ५० हजार कोटींवर गेले आहे. येत्या काळात ते आणखी वाढेल. सरकार संकटात आहे.
इस्लामपूर (जिल्हा सांगली) - 'क्या बडा तो सबसे दम बडा' अशा भाषेत आमदार जयंत पाटील यांनी आज येथे भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावरील टीकेला प्रथमच प्रत्त्युत्तर दिले आहे.

'आपलं नाव ऐकलं नाय, असं याक भी गाव नाय, आणि सगळ्यांना नाय हाणलं तर जयंत पाटील नाव नाय...' अशाही शब्दात त्यांनी कडक इशारा यावेळी दिला आहे. 'तुम्हाला राग येतो का?' या प्रश्नावर त्यांना बोलते केल्यावर त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

