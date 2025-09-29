MLA Vinay Kore: स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ‘जनसुराज्य’ महायुतीसमवेत: आमदार विनय कोरे; मिरजेत ‘जनसुराज्य’चा राज्यस्तरीय मेळावा उत्साहात

मिरज : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत जनसुराज्य युवाशक्ती पक्ष महायुतीसमवेतच असेल. ‘जनसुराज्य’ हा गुलालाचा पक्ष आहे, हे सांगलीने दाखवले आहे. त्याचे उदाहरण सांगली जिल्हा परिषदेत दिसून आले. दोन सदस्य असूनही सांगली जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष, सभापतिपद मिळवण्याचा मान ‘जनसुराज्य’ने मिळवला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महायुतीकडे जागांची मागणी करणार असल्याचे संस्थापक आमदार विनय कोरे यांनी आज येथे सांगितले. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.येथे जनसुराज्य युवाशक्ती पक्षाच्या राज्यस्तरीय युवाशक्ती सन्मान मेळाव्यात बोलत होते. प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, आमदार अशोकराव माने, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सर्जेराव पाटील, कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे संचालक विजयसिंह माने, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती विशांत महापुरे, अमित कदम प्रमुख उपस्थित होते..कोरे म्हणाले, ‘चार वर्षांत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपने विचारधारा सोडून राज्य केले. मात्र ‘जनसुराज्य’मध्ये ते दिसत नाही. पक्षाने स्थापनेपासून २० ते २१ वर्षांत राजकीय विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. ’.प्रदेशाध्यक्ष समित कदम म्हणाले, ‘‘जनसुराज्य युवकांपुढे एक आदर्श म्हणून नावारुपास येत आहे. अल्पावधीत पक्ष राज्यभर विस्तारतोय. त्या अनुषंगाने दरवर्षी नवरात्रीमध्ये मेळावा राज्यभर घेण्याची विनंती कोरे यांच्याकडे केली. पक्षाध्यक्ष कोरे यांची समर्थ साथ असल्यामुळे तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे प्रश्न सोडवलेत.’’.ते म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विकासाचा प्रश्नाला प्राधान्य आहे. त्यांनी कायम विकासात्मक दृष्टिकोन ठेवला. नवरात्रत्सवात मेळावा ठेवला आहे. महानगरपालिकेत नऊ नगरसेवकांपासून सुरुवात करू.’’.Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी. जिल्हाध्यक्ष आनंदसागर पुजारी, डॉ. महादेव कुरणे, माजी नगरसेवक आनंदा देवमाने, जयश्री कुरणे, डॉ. पंकज मेहेत्रे, भारत कुंडले, अमर पाटील आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.