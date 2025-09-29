पश्चिम महाराष्ट्र

MLA Vinay Kore: स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ‘जनसुराज्य’ महायुतीसमवेत: आमदार विनय कोरे; मिरजेत ‘जनसुराज्य’चा राज्यस्तरीय मेळावा उत्साहात

Strengthening Democracy: ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विकासाचा प्रश्नाला प्राधान्य आहे. त्यांनी कायम विकासात्मक दृष्टिकोन ठेवला. नवरात्रत्सवात मेळावा ठेवला आहे. महानगरपालिकेत नऊ नगरसेवकांपासून सुरुवात करू.’’
सकाळ वृत्तसेवा
मिरज : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत जनसुराज्य युवाशक्ती पक्ष महायुतीसमवेतच असेल. ‘जनसुराज्य’ हा गुलालाचा पक्ष आहे, हे सांगलीने दाखवले आहे. त्याचे उदाहरण सांगली जिल्हा परिषदेत दिसून आले. दोन सदस्य असूनही सांगली जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष, सभापतिपद मिळवण्याचा मान ‘जनसुराज्य’ने मिळवला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महायुतीकडे जागांची मागणी करणार असल्याचे संस्थापक आमदार विनय कोरे यांनी आज येथे सांगितले.

