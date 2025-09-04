MLA Vishwajit Kadam: मराठ्यांची पुन्हा फसवणूक नको: आमदार विश्वजित कदम; अध्यादेशाप्रमाणे लाभ मिळावा हीच अपेक्षा

सांगली: ‘‘मराठा आरक्षणप्रश्नी याआधी काहीवेळा फसगत झाली आहे. मात्र यावेळी तसे होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाप्रमाणे लाभ मिळायला हवेत,’’ अशी अपेक्षा आमदार विश्वजित कदम यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. .MLA Vishwajit Kadam: ईर्षेने पेटलोय, सांगली महापालिका जिंकणारच: आमदार विश्वजित कदम; साम, दाम, दंड वापरून लढण्याचा निर्धार.आमदार कदम म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणाचा प्रश्न शेवटच्या टोकाला आल्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील मुंबईत आंदोलनाला बसले. त्यांना टोकाची भूमिका घ्यावी लागली. मराठा आरक्षण प्रश्नावर समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असल्यापासून सुरू आहे. काँग्रेसने सतत समाजाच्या हिताची भूमिका घेतली. .कायद्याच्या पातळीवर टिकणारे आरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याआधी त्यात फसगत झाली होती. यावेळी हैदराबाद गॅझेटियर, सातारा गॅझेटियरचा उल्लेख झाला आहे. त्याप्रमाणे लाभ मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. .त्यासाठी सरकारने कटिबद्ध राहावे. मराठ्यांची पुन्हा फसवणूक होणार नाही, याची सरकारने दक्षता घ्यावी.’’ जिल्ह्यात नव्याने काँग्रेसची बांधणी करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. .Sangli News: 'महामार्ग विस्तारीकरण भूसंपादनाशिवाय सुरू'; शेतकऱ्यांचा आरोप; विटा, बस्तवडे फाटादरम्यान रस्त्याचे काम बंद पाडले .ते म्हणाले, ‘‘गेल्या काळात शिराळा, वाळवा, तासगाव अशा मतदारसंघांमध्ये विधानसभा निवडणूक काँग्रेस लढली नाही. परिणामी, तेथे पक्ष विस्ताराला संधी मिळाली नाही. या स्थितीत नव्याने बांधणी करावी लागेल. आम्ही त्यावर विचार करतोय. तेथे काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे, त्याला ताकद देण्याचे आमचे धोरण असेल.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.