MLA Vishwajit Kadam: ईर्षेने पेटलोय, सांगली महापालिका जिंकणारच: आमदार विश्वजित कदम; साम, दाम, दंड वापरून लढण्याचा निर्धार

Political Heat in Sangli: ‘‘काँग्रेस एकसंघ झाली आहे. गट राहिलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीत काय झाले, तुम्ही पाहिले. यापुढेही काँग्रेससाठी रान उठवू, मात्र गटाची भाषा बंद करा. मी सांगलीत लक्ष घातले, तर अडचण होईल, असे काहीजण विशाल पाटलांचे कान फुंकतात. मला येऊन काहीतरी वेगळं सांगतात, चालणार नाही.
MLA Vishwajit Kadam addressing workers: “Sangli Municipal Corporation will surely be won by Congress.”

सांगली: ‘‘महापालिका निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्याने आत्मपरीक्षण करावे, लोकांत जावे, काम करावे. बाकीची चिंता माझ्यावर आणि विशाल पाटलांवर सोडा. आम्ही ईर्षेने पेटलोय. साम, दाम, दंड वापरू, मात्र ही महापालिकेची निवडणूक आपण जिंकून दाखवू,’’ असा विश्वास आमदार विश्वजित कदम यांनी आज येथे व्यक्त केला.’

