MLA Vishwajit Kadam: ईर्षेने पेटलोय, सांगली महापालिका जिंकणारच: आमदार विश्वजित कदम; साम, दाम, दंड वापरून लढण्याचा निर्धार

सांगली: ''महापालिका निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्याने आत्मपरीक्षण करावे, लोकांत जावे, काम करावे. बाकीची चिंता माझ्यावर आणि विशाल पाटलांवर सोडा. आम्ही ईर्षेने पेटलोय. साम, दाम, दंड वापरू, मात्र ही महापालिकेची निवडणूक आपण जिंकून दाखवू,'' असा विश्वास आमदार विशाल पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केला.

येथील काँग्रेस कमिटीत आयोजित प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. व्यासपीठावर खासदार विशाल पाटील, जितेश कदम उपस्थित होते. ज्येष्ठ नेते प्रा. सिकंदर जमादार, अय्याज नायकवडी, माजी नगरसेवक राजेश नाईक, संजय मेंढे, मंगेश चव्हाण, शेवंता वाघमारे, वर्षा निंबाळकर, सेवा संघाचे अध्यक्ष अजित ढोले आदी प्रमुख उपस्थित होते.

वसंतदादा गट आणि कदम गटावर राजकीय दुकान चालवणाऱ्यांना थेट इशारा देत विश्वजित कदम यांनी आक्रमक भाषण केले. ते म्हणाले, ''काँग्रेस एकसंघ झाली आहे. गट राहिलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीत काय झाले, तुम्ही पाहिले. यापुढेही काँग्रेससाठी रान उठवू, मात्र गटाची भाषा बंद करा. मी सांगलीत लक्ष घातले, तर अडचण होईल, असे काहीजण विशाल पाटलांचे कान फुंकतात. मला येऊन काहीतरी वेगळं सांगतात, चालणार नाही. एकजुटीने पुढे जायचे आहे. आम्ही दोघे सांगलीत फिरायला लागलो, तर विरोधी पक्षाचे पालकमंत्री, आमदार, मोठी यंत्रणा सारे असूनही लोक सोबत उभे राहतील, हा माझा विश्वास आहे. त्यासाठी आधी तुम्ही उमेदवार म्हणून सक्षम व्हा. लोकांचा विश्वास जिंका. अडचणीत, सुख-दुःखात उभे राहा. बाकी तुमच्या केसाला धक्का लागणार नाही, याची जबाबदारी आमची. मी ढाल बनून उभे राहू.''

विशाल पाटील म्हणाले, ''प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. काही शंका असतील, तर आपण त्यासाठी समिती गठित करत आहोत. त्यांच्याशी संपर्क साधा. मतदार यादीवर लक्ष ठेवा. मतचोरी होते आहे का पाहा. दक्ष राहा. कोण पक्षात होते, निघून गेले काळजी करू नका. ज्यांना जायचे होते, ते गेले, आता आपण आहोत, एकजुटीने लढू.''

जयंतरावांशी बोलूया मुद्द्यांवर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर विश्वजित कदम म्हणाले, ''राज्यात महाविकास आघाडी अस्तित्वात आहे. आमदार जयंत पाटील, आमदार रोहित पाटील यांच्याशी आम्ही निश्चितपणे आघाडीबाबत चर्चा करू. शिवसेनेसोबत चर्चा करू. एकजुटीने लढण्याचाच आमचा प्रयत्न असेल.''

गेलेल्यांची चर्चा नको

पृथ्वीराज पाटील यांचे नाव न घेताना आमदार विश्वजित कदम यांनी टीकास्त्र डागले. ते म्हणाले, ''हे काँग्रेसमध्ये होते तेव्हा प्रमुख नेते होते, त्यांचा सन्मान होता. आज त्या गर्दी त्यांचे स्थान कुठे आहे, शोधावे. जे तीन लोक एकमेकांविरुद्ध सांगलीत लढले. तेच आता एकत्र आले आहेत. गंमत आहे. तुम्ही गेलात, हरकत नाही; मात्र नाहक आमच्यावर बोलू नका. दोनदा उमेदवारी दिली, प्रामाणिक काम केले. याहून बोलायची वेळ येऊ नये.