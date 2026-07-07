Ethanol Petrol Issues : पावसाळ्यात तुमचीही दुचाकी अचानक बंद पडतेय? पेट्रोलमधील 'या' गोष्टीमुळे वाढली वाहनचालकांची डोकेदुखी; कशी घ्यावी खबरदारी?

कुंडल : पावसाळ्याची सुरुवात होताच दुचाकी वाहने अचानक बंद पडण्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. पेट्रोलमधील इथेनॉलचे वाढलेले प्रमाण आणि पावसाळी वातावरणातील दमटपणा यामुळे हा तांत्रिक बिघाड होत असल्याचे वाहन दुरुस्ती व्यावसायिकांचे निरीक्षण (bike breakdown due to rain and ethanol fuel) आहे. भर पावसात किंवा रात्रीच्या वेळी स्पार्क प्लग निकामी होऊन वाहने रस्त्यातच बंद पडत असल्याने विशेषतः विद्यार्थी आणि नोकरी करणाऱ्या महिलांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे..पावसाळ्यात दुचाकी उघड्यावर उभी राहिल्यास किंवा मुसळधार पावसात चालवताना टाकीच्या झाकणातून पाण्याचा थेंब आत गेल्यास इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमध्ये पाण्याचे प्रमाण वाढते. हे मिश्रण इंजिनपर्यंत पोहोचल्यावर स्पार्क प्लग निकामी होणे, इंजिन मिसफायर होणे किंवा वाहन अचानक बंद पडणे अशा समस्या निर्माण होत आहेत..Amba Ghat Tunnel : आंबा घाटातून प्रवास होणार अधिक सुरक्षित आणि वेगवान; मंत्री गडकरींनी 'या' महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत दिलं मोठं आश्वासन, थेट केंद्राकडून मिळणार निधी?.विशेषतः काही जुन्या मॉडेलच्या वाहनांमध्ये हा त्रास अधिक जाणवत असल्याचे गॅरेज चालक सांगतात. या समस्येचा सर्वाधिक फटका महिला वाहनधारकांना बसत आहे. बँका, शाळा किंवा शासकीय कार्यालयांतून रात्री घरी परतताना वाहन अचानक बंद पडल्यास पावसात गॅरेजही उपलब्ध नसते. त्यामुळे निर्जन रस्त्यांवर महिलांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होत आहे..वाहनचालकांसाठी खबरदारीपावसाळ्यात वाहन शक्यतो शेडमध्ये किंवा कव्हर घालून पार्क करापेट्रोल टाकीचे झाकण सैल असल्यास त्वरित बदलून घ्या.मुसळधार पावसात शक्यतो छत असलेल्या पेट्रोल पंपावरच इंधन भरारात्री प्रवासापूर्वी वाहन व्यवस्थित सुरू होत असल्याची खात्री करून घ्यानियमित सर्व्हिसिंगसह स्पार्क प्लग व एअर फिल्टरची तपासणी करा.Tukaram Mundhe Action : तुकाराम मुंढेंचा दणका! आता किराणा दुकानांतून सुटे खाद्यतेल अन् विनालेबल फरसाण गायब; व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले.पावसाळ्यात वाहने अचानक बंद पडण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. वाहनाची नियमित तपासणी केली तरी इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा पाण्याशी संपर्क आल्यास स्पार्क प्लग निकामी होण्याचा धोका असतो. दुचाकीस्वारांनी अतिरिक्त स्पार्क प्ल्ग आणि पाना सोबत ठेवावा.-एक मेकॅनिक, कुंडल फाटाइथेनॉलच्या वाढत्या प्रमाणाचा परिणाम केवळ जुन्या वाहनांवरच नाही, तर बीएस-६ आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या वाहनांवरही होत आहे. अनेक वाहनांचे फिल्टर कमी कालावधीत बदलावे लागत असून त्यामुळे देखभाल खर्च वाढत आहे.-सुनील म्हेत्रे, मालक, वेदांत ऑटोमोबाईल्स, पलूस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.