पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime: 'बोकड चोरट्यावर घरफोडीचे अनेक गुन्हे'; शिराळा पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात निष्पन्न

‘Bokad’ Burglar Identified: पेट्रोलिंग सुरू असताना रेड जवळ रस्त्यावर संशयितरीत्या थांबला असल्याने संशयित इब्राहिम शेख यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यावेळी त्याने आपण बोकड व पाट चोरल्याचे कबूल करून चोरीचा मुद्देमाल मोहमदअल्ली मुल्ला (वय ४९, रा. गुरुवार पेठ, ता. कराड जि. सातारा) याला विकल्याचे सांगितले.
Sangli Crime

Sangli Crime

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिराळा : बेलदारवाडी (ता. शिराळा) येथील बोकड चोरीप्रकरणी अटक केलेल्या इब्राहिम अब्बासअली शेख (वय २५, रा. सूर्यवंशी मळा, कराड) यांच्यावर घरफोडीचे अनेक गुन्हे दाखल असल्याचे शिराळा पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहेत.तो वडूज, विटा, चिंचणी, वांगी, कराड शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ८ घरफोडी प्रकरणात संशयित आरोपी असल्याचे प्राथमिक तपासात उघडकीस आले आहे. बोकड व पाट चोरी प्रकरणी ज्ञानदेव विठोबा शेवाळे (वय ५३, रा. बेलदारवाडी) यांनी शिराळा पोलिसात फिर्याद दिली होती.

Loading content, please wait...
Satara
Sangli
crime
district
Arrest
paschim maharshtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com