Maratha Reservation:'जेवण घेऊन जाणारी वाहने पोलिसांनी रोखली'; मुंबई येथे माजी आमदार विक्रम सावंत, पोलिसांच्यामध्ये वाद

जत : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मुंबई येथील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनात सहभागी महाराष्ट्रातील हजारोच्या संख्येने दाखल मराठा बांधवांना जेवण घेऊन निघालेली वाहने पोलिसांनी रोखली. यावर माजी आमदार विक्रम सावंत यांचा पोलिसांना जाब विचारत आक्रमक पवित्रा घेतला..दरम्यान, माजी आमदार सावंत व मुंबई पोलिसांत जोरदार वाद झाला. यानंतर पोलिसांनी वाहने सोडून दिली. यावर, मराठा आंदोलक शांत राहून आझाद मैदानावर दाखल झाले. यावेळी माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनात सहभागी होत, आपला पाठिंबा दिला. शिवाय, मुंबई येथील आझाद मैदानावर येणाऱ्या मराठा बांधवाची उपासमार होत असल्याने माजी आमदार सावंत हे त्यांच्या सहकाऱ्यांसह मराठा बांधवांना जेवण घेऊन निघाले होते. यावेळी वाहने अटल सेतूवर अडविण्यात आली. त्यावेळी सावंत यांनी पोलिसांना वाहने का अडवताय, असा जाब विचारला. यावेळी पोलिस व सावंत यांच्यात वादावादी झाली..वाळेखिंडी येथून मुंबईकडे खाद्य पदार्थ रवानामुंबई येथील आझाद मैदानावर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणास मनोज जरांगे- पाटील बसले आहेत. या उपोषणाला भक्कम पाठिंबा मिळत आहे. जत तालुक्यातील वाळेखिंडी येथील सकल मराठा समाजाच्या वतीने गावातील दानशूरांनी आज विविध खाद्य पदार्थ मुंबईला पाठवले आहेत. यामध्ये सुमारे पाच हजार भाकरी, कळी, बिस्कीट, पाणी बाटल्या आदी खाद्य पदार्थ कंटेनरमध्ये पाठवले आहेत.