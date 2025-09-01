पश्चिम महाराष्ट्र

Maratha Reservation:'जेवण घेऊन जाणारी वाहने पोलिसांनी रोखली'; मुंबई येथे माजी आमदार विक्रम सावंत, पोलिसांच्यामध्ये वाद

Mumbai Maratha Protest: मुंबई येथील आझाद मैदानावर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणास मनोज जरांगे- पाटील बसले आहेत. या उपोषणाला भक्कम पाठिंबा मिळत आहे. जत तालुक्यातील वाळेखिंडी येथील सकल मराठा समाजाच्या वतीने गावातील दानशूरांनी आज विविध खाद्य पदार्थ मुंबईला पाठवले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जत : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मुंबई येथील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनात सहभागी महाराष्ट्रातील हजारोच्या संख्येने दाखल मराठा बांधवांना जेवण घेऊन निघालेली वाहने पोलिसांनी रोखली. यावर माजी आमदार विक्रम सावंत यांचा पोलिसांना जाब विचारत आक्रमक पवित्रा घेतला.

