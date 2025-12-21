Nagar Palika Election Result : सांगलीच्या ईश्वरपूरमध्ये जयंत पाटलांनी केला करेक्ट कार्यक्रम, एक हाती सत्ता आणत भाजपला दिला झटका

Sangli District Political News : (शांताराम पाटील) : पश्चिम महाराष्ट्रात चर्चेची ठरलेली व जयंत पाटील यांच्यासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची असलेलया होम पिचवरील उरूण ईश्वरपूर नगरपालिका निवडणुकीत भाजपा मित्रपक्षांचा दारूण पराभव झाला. जयंत पाटील यांचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आनंदराव मालगुंडे साडेसात हजार मतांनी विजयी झाले. तर नगरसेवकांच्या ३० पैकी २३ जागा मिळवत निर्विवाद वर्चस्व प्राप्त केले..सांगली जिल्ह्यातील आष्टा, ईश्वरपूर, तासगाव, पलूस, विटा आणि जत या सहा नगरपालिकांसह शिराळा आणि आटपाडी या दोन नगरपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. त्यासाठी दोन डिसेंबर रोजी मतदान घेण्यात आले होते, तर शिराळा नगरपंचायतीच्या प्रभाग चारचे मतदान आज घेण्यात आले..जवळपास ८ वर्षांनी होत असलेल्या या निवडणुकांमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. थेट नगराध्यक्ष निवडीसह सदस्यांच्या निवडी होणार आहेत. त्यामुळे कोणते राजकीय पक्ष नगराध्यक्ष निवडीमध्ये बाजी मारणार याकडे जिल्ह्याचे लक्षलागले आहे..Sangli Jayant Patil : ईश्वरपूरात सत्तेची लढत तापली; जनता योग्य निर्णय देईल, असा विश्वास जयंत पाटीलांचा.सांगली नगर परिषद, नगर पंचायत आणि नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल हाती येत आहे. सांगलीत मुख्यमंत्र्यांपासून दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वच दिग्गजांच्या सभा झाल्या. महायुती आणि महाविकास आघाडीत बिघाडी झाल्याने बहुतेक ठिकाणी सर्वच पक्ष स्वबळावर लढत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत कुणाच्या बाजूने मतदार कौल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..गेल्या वेळच्या नगरपालिका निवडणुकीतील विजयाने हुरळून गेलेल्या जयंत पाटील विरोधकांना यामुळे मोठा दणका बसला आहे. तर पालकमंत्री चंद्रकांतदादा व देवेंद्र फडणवीस यांनी सभा घेत प्रचाराची रणधुमाळी उठवूनही भाजपा मित्रपक्षांचा उमेदवारांना मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. गेलेली सत्ता परत मिळवत जयंत पाटील यांनी आपली ताकद दाखवून दिली..वास्तविक निवडणूक घोषित झाल्यापासून जयंत पाटील यांनी स्वतः फिल्डवर उतरून तोडीस तोड उमेदवार देत निवडणूक उभी केली होती. तर त्यांचे पारंपारिक विरोधक राज्यात व केंद्रात असलेल्या सत्तेच्या झुलामुळे अति आत्मविश्वासात वावरत होते. त्यांना जयंत पाटील यांची रणनीती लक्षात न आल्याने त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.