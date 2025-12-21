पश्चिम महाराष्ट्र

Nagar Palika Election Result : सांगलीच्या ईश्वरपूरमध्ये जयंत पाटलांनी केला करेक्ट कार्यक्रम, एक हाती सत्ता आणत भाजपला दिला झटका

Sangli Politics Today : ईश्वरपूरमध्ये जयंत पाटलांनी नेमकं काय केलं? एकहाती सत्ता मिळवत भाजपला दिलेल्या धक्क्यामुळे सांगलीच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
Maharashtra Nagar Palika Election Result

Maharashtra Nagar Palika Election Result

Sandeep Shirguppe
Sangli District Political News : (शांताराम पाटील) : पश्चिम महाराष्ट्रात चर्चेची ठरलेली व जयंत पाटील यांच्यासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची असलेलया होम पिचवरील उरूण ईश्वरपूर नगरपालिका निवडणुकीत भाजपा मित्रपक्षांचा दारूण पराभव झाला. जयंत पाटील यांचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आनंदराव मालगुंडे साडेसात हजार मतांनी विजयी झाले. तर नगरसेवकांच्या ३० पैकी २३ जागा मिळवत निर्विवाद वर्चस्व प्राप्त केले.

