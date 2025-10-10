Maharashtra Politics : जयंत पाटलांनी वाळव्याचा ताव दाखवला, पडळकरांच्या टीकेवर प्रकट मुलाखतीत म्हणाले; सगळ्यांना नाय हाणलं तर जयंत पाटील नाव नाय...

तीन ठळक मुद्दे (Highlights):वादावर प्रथम प्रतिक्रिया: आमदार जयंत पाटील यांनी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासोबतच्या वादावर प्रथमच प्रतिक्रिया देत “क्या बडा तो सबसे दम बडा” या शब्दांत विरोधकांना अप्रत्यक्ष इशारा दिला.राज्य सरकारवर टीका: फडणवीस-शिंदे-पवार सरकारवर निशाणा साधत त्यांनी पूरग्रस्तांना मदत न देणं, वाढतं कर्ज आणि ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा आर्थिक भार यावर टीका केली.राजकीय संदेश आणि परंपरेचा आग्रह: त्यांनी स्पष्ट केले की “आमचा परिसर शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरी विचारांचा आहे,” आणि नव्या पिढीने मूळे विसरू नयेत, हिंदुत्वात शूरपणा हवा, पण अहंकार नसावा असा संदेश दिला..Sangli Political News : “क्या बडा तो सबसे दम बडा,” अशा भाषेत आमदार जयंत पाटील यांनी आज येथे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासोबतच्या वादावर प्रथमच भाष्य केले. त्याचवेळी त्यांनी “आपलं नाव ऐकलं नाय असं याक भी गाव नाय आणि सगळ्यांना नाय हाणलं तर जयंत पाटील नाव नाय...,” अशाही शब्दांत विरोधकांना कडक इशारा दिला. तुम्हाला राग येतो का, या प्रश्नावर त्यांनी नेहमीच्या ढंगात आपली प्रतिक्रिया नोंदवली. नगरपालिकेच्या जयंत पाटील खुल्या नाट्यगृहात आयोजित दसरा लोककला महोत्सवांतर्गत आयोजित ‘फोक आख्यान’ कार्यक्रमामध्ये झालेल्या प्रकट मुलाखतीत ते बोलत होते. गेले काही दिवस भाजप आमदार पडळकर यांनी केलेल्या अश्लाघ्य टिकेनंतरही राज्यभर राजकीय धुरळा उडाला असताना जयंत पाटील यांनी मात्र मौन पाळले होते. आज या प्रकट मुलाखीच्या निमित्ताने आज प्रदीर्घ काळानंतर त्यांनी विविध विषयांवर जाहीर भाष्य केले. राज्य सरकारच्या विविध धोरणांवर शेलक्या शब्दांत टिका केली. .फडणवीस- शिंदे-पवार यांना प्रश्न सोडवणे जमत नसेल तर त्यांनी बाजूला झाले पाहिजे. तिथे का थांबता, अशा शब्दांत टोकले. महापुराच्या प्रश्नावर राज्यातील महायुती सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. पत्रकार अभिजित करंडे मुलाखतकार होते.पडळकर यांचा नामोल्लेख टाळत आमदार पाटील म्हणाले, “माझ्यावर टीका करणाऱ्याला मुख्यमंत्र्यांनी काय समज दिली, त्याचा त्यांनी काय अर्थ घेतला हे मला समजले नाही; पण त्यांचे समर्थन केले गेले हे खटकले. माझ्या चौकशीवर ते बोलले. नुसते बोलता काय? करा ना चौकशी. चुकीच्या भाषेच्या समर्थनासाठी सभा घेतली जाते याचे मला आश्चर्य वाटते. त्यांच्या वक्तव्याने जनतेच्या भावना दुखावल्या. मात्र, ते अनावधनाने नव्हे तर जाणीवपूर्वक केले जातेय. निवडणुकीतून माझी जनता त्याचे उत्तर देईल. मला जेव्हा राग येतो तेव्हा समोरचा आपला असेल तर त्याला समजावून सांगतो; पण विरोधक असेल तर दुर्लक्ष करतो.".फक्त एका आमदारकीसाठी !शरद लाड यांच्या भाजप प्रवेशावरही जयंत पाटील यांनी आज प्रथमच भाष्य केले. ते म्हणाले, ''आमच्या पक्षातील एक तरुण नेते भाजपात गेले. त्यांच्या आजोबांचा इतिहास काय? एक आमदारकी मिळण्यासाठी त्यांनी आमची बाजू सोडली. भाजपही कुणाची कसलीही पार्श्वभूमी न पाहता सगळ्यांसाठी दारे उघडे ठेवतोय.''शक्तिपीठसाठी पैसे आहेतराज्य सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले, ''लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याचे कर्ज ९ लाख ५० हजार कोटींवर गेले आहे. येत्या काळात ते आणखी वाढेल. सरकार आर्थिक अरिष्ठात आहे. प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर लाखांवर कर्जाचा बोजा गेला आहे. देवस्थान जोडण्याच्या रस्त्यावर एक लाख कोटी खर्च करायला सरकारकडे रक्कम आहे. पण, पूरग्रस्तांना मदत द्यायला पैसे नाहीत, ही शोकांतिका आहे.''.Jayant Patil Sangli : जयंत पाटलांना मोठा धक्का! आमदार अरूण लाड यांचे चिरंजीव भाजपमध्ये, चंद्रकांत दादांचे मिशन ZP, पदवीधर.अजितदादांची टिका गैरलागूअजित पवार यांच्या संबंधांबद्दलच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, ''पवार हे त्यांच्या पक्षासोबत सत्तेत सहभागी झालेत; पण इतर काही लोक पक्ष सोडून भाजपात जाताहेत हे पटत नाही. अजित पवार यांच्याबद्दल माझे मत चांगलेच आहे. ते राजकारणात खूप कष्ट करतात, भरपूर कामही करतात; पण निवडणुकीत त्यांनी इथे येऊन टीका केली. राजारामबापू साखर कारखाना दर देत नाही असे ते म्हणाले. एफआरपीनुसार कारखाना दर देतोच. माझ्या निवडणुकीत मी कधीही ऊसदरावर बोलत नाही; कारण सहकारी कारखाना माझी खासगी मालमत्ता नाही. तो विषयच वेगळा आहे. इथे येऊन जे बोलून गेले त्यांचा दर आणि तिथली परिस्थिती वेगळीच आहे.".नावात उरुण हवे!ते म्हणाले, "जिल्ह्यात वेगवेगळ्या चर्चा होत राहतात, त्यावर प्रत्येकवेळी स्पष्टीकरण दिलेच पाहिजे, असे काही नाही. ईश्वरपूर नामकरणाला मी विरोध केलाच नाही; पण हे करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून मला विचारले असते तर नावात 'उरूण' घालण्याची सूचना केली असती. माझ्या जनतेने मला तळहातावर जपलेय. विधानसभेचा निकालही मी मोकळ्या मनाने मान्य केला. आमचा परिसर शिव - शाहू फुले - आंबेडकरी विचारांचा आहे. आम्ही त्याच परंपरेतील आहोत. नव्या पिढीने आपली मूळे विसरू नयेत. हिंदुत्वात शूरपणा हवा. अहंकार आणि दमदाटी नसावी. हिंदुत्वावर मते मागणे भारतात फार काळ चालणार नाही.".वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):प्र.१: जयंत पाटील यांनी गोपीचंद पडळकर यांच्या वक्तव्यावर काय प्रतिक्रिया दिली?उ.१: त्यांनी थेट नामोल्लेख टाळला, पण टीकेवर नाराजी व्यक्त करत "नुसते बोलता काय, करा ना चौकशी" असे आव्हान दिले आणि विरोधकांना अप्रत्यक्ष इशारा दिला.प्र.२: राज्य सरकारवर त्यांनी कोणते आरोप केले?उ.२: त्यांनी राज्य सरकारवर महापुरग्रस्तांप्रती उदासीनता, अर्थसंकट वाढवणे, आणि 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे राज्याचे कर्ज वाढल्याचा आरोप केला.प्र.३: अजित पवार यांच्याबद्दल जयंत पाटील यांचे मत काय आहे?उ.३: त्यांनी अजित पवार यांच्याबद्दल आदर व्यक्त केला, पण त्यांच्या सत्तेत सहभागी होण्याबद्दल आणि निवडणुकीतील वक्तव्यांबद्दल असहमती दर्शवली. 