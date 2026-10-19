पश्चिम महाराष्ट्र

Sugarcane Price Protest: ऊसदर आंदोलनाला नेर्लेतून पाठबळ; ऊसतोडणी आणि वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय

Sugarcane Price Protest, Nerle Farmers, Raju Shetti: ऊसदराच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला नेर्ले येथे पाठिंबा मिळाला आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या सभेनंतर ऊसतोडणी करणाऱ्या युवकांनी आणि ट्रॅक्टरचालक-मालकांनी ऊसतोडणी व वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
Sugarcane harvesters and tractor owners in Nerle halt operations in support of farmers demanding fair sugarcane prices.

Sugarcane harvesters and tractor owners in Nerle halt operations in support of farmers demanding fair sugarcane prices.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नेर्ले ; ऊसदराच्या प्रश्नावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाला नेर्ले येथे मोठा पाठिंबा मिळत असून, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या जाहीर सभेनंतर ऊसतोडणी करणारे युवक तसेच ऊस वाहतूक करणारे ट्रॅक्टरचालक-मालक यांनी आज ऊसतोडणी व वाहतूक न करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयातून त्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे.

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