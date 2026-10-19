Sugarcane Price Protest: ऊसदर आंदोलनाला नेर्लेतून पाठबळ; ऊसतोडणी आणि वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय

नेर्ले ; ऊसदराच्या प्रश्नावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाला नेर्ले येथे मोठा पाठिंबा मिळत असून, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या जाहीर सभेनंतर ऊसतोडणी करणारे युवक तसेच ऊस वाहतूक करणारे ट्रॅक्टरचालक-मालक यांनी आज ऊसतोडणी व वाहतूक न करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयातून त्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे..नेर्ले येथे काल माजी खासदार राजू शेट्टी यांची ऊसदर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर सभा झाली. या सभेत ऊसदराच्या प्रश्नावर आंदोलनाची भूमिका मांडण्यात आली. सभेनंतर ऊसतोडणी करणारे युवक आणि ट्रॅक्टरचालक-मालक यांनी एकत्र येत ऊसतोडणी व वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ऊसदराच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला स्थानिक पातळीवर पाठबळ मिळाले आहे..ऊसतोडणी युवक,ट्रॅक्टर मालक आणि वाहतूकदारांचा सत्कारऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत ऊसतोडणी व वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल नेर्ले येथील युवा शेतकरी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ऊसतोडणी करणाऱ्या युवकांचा तसेच ट्रॅक्टरमालक व चालकांचा सत्कार केला. यावेळी त्यांचे अभिनंदन करून आंदोलनाला सहकार्य केल्याबद्दल आभार व्यक्त करण्यात आले..ऊसदराच्या प्रश्नावर शेतकरी, ऊसतोडणी कामगार आणि वाहतूकदार यांच्यात समन्वय साधला जात असल्याचे या घटनेतून दिसून आले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ऊसतोडणी व वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे आंदोलनाला नेर्ले परिसरातून पाठिंबा मिळत आहे..ऊसदराच्या प्रश्नावर तोडगा निघावा, शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय व्हावा, या अपेक्षेने नेर्लेतील ऊसतोडणी युवक व वाहतूकदारांनी आंदोलनाला साथ दिली त्यांचे कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.