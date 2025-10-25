Jayant Patil Sugar Factory

जयंत पाटलांच्या साखर कारखान्याच्या नावबदल प्रकरणी नवी अपडेट

Jayant Patil Sugar Factory : जयंत पाटलांच्या साखर कारखान्याच्या नावबदल प्रकरणी नवी अपडेट; पडळकरांचेही वक्तव्य

Sugar Factory Name Change : जयंत पाटलांच्या साखर कारखान्याच्या नावबदल प्रकरणात नवी अपडेट समोर आली आहे. भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला ऊत आला आहे.
Jayant Patil Vs Gopichand Padalkar : जत येथील राजारामबापू पाटील साखर कारखान्याचे नाव काही अनोळखी व्यक्तींनी शुक्रवारी (ता. २४) पहाटे बदलल्याची घटना घडली. प्रवेशद्वारावरील कमानीवर असलेले राजारामबापू पाटील नावाऐवजी ‘राजे विजयसिंह डफळे साखर कारखाना’ अशा नावाचा फलक लावण्यात आला आहे. या घटनेमुळे आता नवा वाद पेटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. याची खबरदारी म्हणून कारखान्याचे सुरक्षारक्षक प्रकाश पाटील यांनी जत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. पोलिसांनी अनोळखी व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

