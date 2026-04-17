Fake Alphonso Mango in Nipani : हापूसच्या पेटीत कर्नाटकी आंबा! बाजारात ग्राहकांची मोठी फसवणूक; 700 ते 800 रुपये दराने मिळतोय आंबा

निपाणी (बेळगाव) : शहरातील प्रमुख बाजारपेठेत सध्या आंब्याच्या हंगामाला सुरुवात झाली असली तरी 'हापूस'च्या नावाखाली ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असल्याचा प्रकार उघडकीस (Fake Alphonso Mango Scam in Nipani) आला आहे. कर्नाटकातून आणलेले आंबे हापूस म्हणून विकले जात असून, ग्राहकांची दिशाभूल करून त्यांच्याकडून जादा दर आकारले जात आहेत..स्थानिक बाजारात विक्रीसाठी ठेवलेले आंब्यांचे बॉक्स हे 'हापूस' नावाने ब्रँडेड असले तरी प्रत्यक्षात त्यामधील आंबे कर्नाटकातील असल्याचे समोर आले आहे. अनेक विक्रेते ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी हापूसच्या नावाचा वापर करत आहेत. परिणामी, ग्राहक ७०० ते ८०० रुपये दराने आंबे खरेदी करत आहेत..दरम्यान, अलिबाग परिसरातील खऱ्या हापूस आंब्याची आवक अद्याप कमी प्रमाणात सुरू आहे. पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त असल्यामुळे हापूसचे दर आधीच वाढलेले आहेत. याच परिस्थितीचा फायदा घेत काही विक्रेते बाहेरील आंबे हापूस म्हणून विक्रीस आणत असल्याचे दिसून येत आहे..ग्राहकांना आंब्याची खरी ओळख पटवणे कठीण जात असल्याने अनेक जण नकळत फसवले जात आहेत. या प्रकारामुळे प्रामाणिक विक्रेत्यांनाही फटका बसत असून बाजारातील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..या गैरप्रकारावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी ग्राहकांकडून होत आहे. संबंधित अन्न व औषध प्रशासन तसेच बाजार समितीने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. तसेच, आंब्यांची विक्री करताना त्याचा उगम स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक करावे, अशीही मागणी पुढे येत आहे.