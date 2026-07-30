Nitin Gadkari Complaint : 'जीवितहानी झाली असती तर जबाबदार कोण?' उड्डाणपुलाची भिंत कोसळल्याने भाजप आमदार आक्रमक; निकृष्ट कामाबाबत मंत्री गडकरींकडे करणार तक्रार

निपाणी : येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील महात्मा गांधी रुग्णालयाजवळील (Mahatma Gandhi Hospital flyover wall collapse) उड्डाणपुलाची भिंत कोसळल्याने कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रस्ते निर्मिती विभागाने आत्तापर्यंत झालेले काम आणि कामाचा दर्जा याचे सर्वेक्षण करावे. घटनेबद्दल आपण केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन तक्रार करणार असल्याची माहिती आमदार शशिकला जोल्ले यांनी केली. बुधवारी (ता. २९) कोसळलेल्या भिंतीची पाहणी करून त्या बोलत होत्या..यावेळी त्यांनी रस्ते निर्मिती विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह ठेकेदार कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरत अशा घटनेत जीवितहानी झाल्यास कोण जबाबदार? असा सवाल केला. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही लोकांना काय उत्तर द्यायचे? अशी विचारणा करून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले. सकाळी पुलाची भिंत कोसळल्याने भिंतीच्या बाजूने होणारी वाहतूक तात्पुरती थांबविण्यात आली. घटनास्थळी आमदार जोल्ले यांनी धाव घेऊन घटनेची माहिती घेतली..Almatti Dam Controversy : आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यावरून गिरीष महाजनांचा कर्नाटकला थेट इशारा; सांगली-कोल्हापूरच्या महापुराबाबत मोठं विधान.जोल्ले म्हणाल्या, ‘केंद्र सरकार रस्ते सहापदरीकरणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. यापूर्वी आपण वारंवार कामाच्या दर्जाबाबत कुठेही तडजोड करू नये अशा सूचना संबंधितांना केल्या आहेत. तरीही अशा पध्दतीने भिंतीची पडझड होत असल्याने कामाच्या दर्जावर शंका निर्माण झाली आहे. जेथे भिंत ढासळली, तेथून महामार्गावरील वाहतूक वळविली आहे. २४ तास येथून वाहनांची रहदारी असते, शिवाय सकाळी, सायंकाळ आणि दिवसभर शहरवासीय, पादचाऱ्यांचे येणे-जाणे असते. हे प्रकरण आपण गंभीरपणे घेतले आहे. सहापदरीकरण कामातील त्रुटी, दोष याचा अहवाल बनवून तो केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना सादर करू.’.यावेळी उपस्थित नागरिकांनी सहापदरीकरण कामाबद्दल अनेक तक्रारी मांडल्या. रस्ते निर्मिती विभागाचे विजय दाईंगडे यांनी पावसाचे पाणी पाझरत असल्याने भिंत कोसळल्याचे सांगितले. यावेळी हालशुगर संचालक राजू गुंदेशा, माजी उपनगराध्यक्ष सुनील पाटील, बाळासाहेब जोरापुरे, प्रणव मानवी, प्रशांत केस्ती, बंडा घोरपडे, विनोद बागडे, सूरज खवरे, प्रसाद औंधकर यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते..Pune-Bengaluru Highway : सहा पदरीकरणाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह! मुरगूड रोडनंतर आता गांधी हॉस्पिटलजवळ राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलाची भिंत कोसळली.मोबाईल स्वीच ऑफआमदार शशिकला जोल्ले यांनी घटनास्थळी दाखल झाल्यावर त्यांनी रस्ते निर्मिती विभागाच्या हुबळी येथील तांत्रिक विभागाकडे याप्रकरणी विचारणा केली. त्यानंतर जोल्ले यांनी ठेकेदाराला जाब विचारला, मात्र काही वेळातच ठेकेदाराने मोबाईल स्वीच आॅफ केला. याबद्दल तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..वाहतूक ठप्पपुलाची भिंत कोसळल्याने येथे जवळपास अर्ध्या तासाहून अधिक काळ वाहतूक ठप्प झाली. त्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. यावेळी पुलाचा आणखी धोकादायक भाग हटविण्यात आला. त्यानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. घटनास्थळी पोलिस उपनिरीक्षक शिवानंद कारजोळ व पोलिसांनी नियंत्रण ठेवले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.