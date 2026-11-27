निपाणी : कंपनीच्या माध्यमातून जादा परताव्याचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याचा प्रकार निपाणी शहरात उघडकीस आला आहे. नाशिक येथील गुंतवणूकदारांची १३३ कोटींची अर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी येथील १२ जणांवर बसवेश्वर चौक पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल केला (Nashik investors 133 crore cheating case) आहे. त्यापैकी चार जणांना अटक करून त्यांची जामिनावर सुटका झाली आहे..नंदा तात्यासाहेब पाटील, तात्यासाहेब बाळगोंडा पाटील, पूनम प्रसाद पाटील, पूनम संदीप शिंपुकडे अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. मुख्य संशयित प्रसाद तात्यासाहेब पाटील (वय ३४, रा. निंबाळकर काॅलनी, निपाणी) याचा निपाणी पोलिस शोध घेत आहेत..प्रकाश पितांबर पाटील (रा. नाशिक) यांनी बसवेश्वर चौक पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. प्रकाश यांनी येथील प्रसाद पाटील यांच्या येथील गुंतवणूक व्यवसायाच्या कंपनीत रक्कम गुंतवली होती. प्रसाद यांनी आपल्या कंपनीत गुंतवणूक केल्यावर मिळणाऱ्या जादा परताव्याचे आमिष प्रकाश पाटील यांना दाखविले. पाटील यांनी गुंतवणूक केल्यावर त्यांना काही दिवस परतावा मिळाला. मात्र, कालांतराने परतावा बंद झाला..Lokayukta Raid in Hukkeri Taluka : माध्यान्ह आहार सहायक संचालिका लाच घेताना जाळ्यात; 15 हजार घेताना रंगेहात पकडले, लोकायुक्तांची धडक कारवाई.दरम्यान, पाटील यांनी गुंतवलेली रक्कम प्रसाद यांनी स्वतःसाठी वापरली असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यानुसार याप्रकरणी मंगळवारी (ता. २४) बारा संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल झाला. त्यापैकी चौघांना अटक करून न्यायालयात हजर केल्यावर जामीन मिळाला. प्रसाद यांच्यावरील गैरव्यवहाराचे होणारे आरोप पाहून स्वतः जिल्हा पोलिसप्रमुख के. रामराजन यांनी या प्रकरणाच्या तपासात विशेष लक्ष दिले आहे..संशयितांचा शोध सुरूफसवणूकप्रकरणी प्रसाद पाटील याच्यासह एकूण १२ संशयितांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी चार जणांना अटक करून न्यायालयात हजर केल्यावर त्यांना जामीन मिळाला आहे. अन्य संशयितांचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.