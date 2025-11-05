पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: रंगणार लोककलेचा जल्लोष! बालरंगभूमी परिषदेतर्फे बालकलाकार सादर करणार पारंपरिक नृत्य व गीतांचा उत्सव

Child performers: महाराष्ट्रातील पारंपरिक नृत्य, गायन, वादन सादर करण्यासाठी राज्यभरातील बालकलाकारांची तयारी; सहभाग पूर्णपणे मोफत असल्याने स्पर्धेला व्यापक प्रतिसाद अपेक्षित.
सकाळ डिजिटल टीम
सांगली: बालरंगभूमी परिषद, मुंबईद्वारा आयोजित व बालरंगभूमी परिषद, जिल्हा शाखा सांगलीतर्फे जल्लोष लोककलेचा ‘लोककला महोत्सव’ स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवारी (ता. २१) हा महोत्सव विष्णुदास भावे नाट्य विद्यामंदिर येथे आहे.

