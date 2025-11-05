Sangli News: रंगणार लोककलेचा जल्लोष! बालरंगभूमी परिषदेतर्फे बालकलाकार सादर करणार पारंपरिक नृत्य व गीतांचा उत्सव

सांगली: बालरंगभूमी परिषद, मुंबईद्वारा आयोजित व बालरंगभूमी परिषद, जिल्हा शाखा सांगलीतर्फे जल्लोष लोककलेचा ‘लोककला महोत्सव’ स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवारी (ता. २१) हा महोत्सव विष्णुदास भावे नाट्य विद्यामंदिर येथे आहे. .महाराष्ट्राची पारंपरिक लोककला (नृत्य, गायन, वादन) जोपासणे, तिचे संवर्धन करणे व नव्या पिढीमध्ये तिचा प्रसार करण्याच्या दृष्टीने लोककला महोत्सव आयोजित केला आहे. राज्यातील २७ शाखांमधून बालरंगभूमी परिषदेच्या अध्यक्ष ॲड. नीलम शिर्के-सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रतिवर्षी महोत्सव घेतला जातो. एकल व सांघिक अशा दोन प्रकारात होईल..बालनाट्य स्पर्धेच्या वादावर अखेर पडदा.एकल सादरीकरणासाठी गीत, नृत्य, वाद्यवादन, तर समूह सादरीकरणासाठी समूहनृत्य व समूहगीत असेल. दोनही प्रकारांत महाराष्ट्रातील लोककलांचे सादरीकरण करायचे असल्याने संतपरंपरा, वासुदेव, लेझीमनृत्य, पारंपरिक लावणी, गोंधळ, वाघ्या-मुरळी, धनगरी नृत्य, धनगरी गायन, होळी नृत्य, शेतकरी नृत्य असे प्रकार अपेक्षित आहेत. .गायनामध्ये पोवाडा, शेतकरी नृत्य, मोटेवरची गाणी, जोगवा, वासुदेव, पिंगळा, पोतराज अशी पारंपरिक व लोकगीते, लोकनृत्य, तर पखवाज, हलगी, ढोल, ताशा, संबळ, टाळ, झांज, सनई, तुणतुणे, बासरी, सारंगी, चिपळ्या, घुंगरू, तुतारी, चवंडक अशी पारंपरिक लोकवाद्ये असतील. .बालनाट्य स्पर्धा बालरंगभूमी परिषद घेणार\nअन्य संस्थेकडे जबाबदारी दिल्याने रंगकर्मीमध्ये नाराजी.पारंपरिक कलेचे सादरीकरण करण्याची संधी बालकलाकारांना मिळणार आहे. शाळा, संस्था या समूह व एकल अशा दोनही प्रकारात सहभाग नोंदवू शकतात. बालकलाकारांसाठी स्पर्धा सहभाग मोफत आहे. जिल्ह्यातील बालकलाकारांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन बालरंगभूमी परिषद जिल्हा शाखा, सांगलीचे अध्यक्ष नितीन खाडिलकर यांनी केले.. सांघिक व एकल सहभागासाठी वर्षा लिमये, नंदकिशोर लिमये, कविता बागलकोटे, विजय कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन बालरंगभूमी परिषद, जिल्हा शाखेचे प्रमुख कार्यवाह सचिन खुरपे यांनी केले. सांगली शाखेचे सदस्य विजय कुलकर्णी, सुमित साळुंखे, कविता बागलकोटे, अमित मराठे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.