दिवाळीनिमित्त एसटीच्या एक हजार विशेष फेऱ्या 

नवेखेड (सांगली) : दिवाळी सणानिमित्त होणारी संभाव्य प्रवासी गर्दी लक्षात घेऊन एसटी महामंडळातर्फे राज्यभरात 11 ते 22 नोव्हेंबर अखेर दररोज सुमारे एक हजार विशेष जादा फेऱ्यांची नियोजन केले ची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष ऍड अनिल परब यांनी दिली आहे. या ज्यादा फेऱ्या राज्यभरातील प्रमुख बसस्थानकावरून सुटणार आहेत. त्या टप्प्याटप्प्याने रक्षणासाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. दरवर्षी महामंडळामार्फत दिवाळी सणानिमित्त गर्दी लक्षात घेऊन नियमित बसफेऱ्या व्यतिरिक्त जादा फेऱ्या सोडण्याचा येतात .त्यानुसार यंदाही एसटी महामंडळाने जादा बस फेरयांचे नियोजन केले आहे. राज्य शासनाने केलेल्या निर्देशानुसार कोविड 19चा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी आवश्‍यक त्या सूचना व नियमांचे काटेकोर पालन करीत सुरक्षित प्रवासी वाहतूक करण्याचे आदेश महामंडळाच्या मुख्यालयातून प्रश्न एसटी प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. प्रवाशांचा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेऊन दिवाळी सणानिमित्त होणारी जादा वाहतूक निर्विघ्न निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी आवश्‍यक त्या सूचना महामंडळाच्या वाहतूक विभागामार्फत स्थानिक आगारांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक विभाग व आगाराने प्रवासी गर्दीचा मार्ग निश्‍चित करून जादा वाहतुकीचे नियोजन केले आहे .

Web Title: One thousand special rounds of ST for Diwali