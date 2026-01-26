पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : भाजपला रोखण्यासाठी पुन्हा चक्रव्यूह; जिल्हा परिषद रणधुमाळीला सुरुवात

Opposition Strategy : नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकांनंतर आता सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.भाजपला रोखण्यासाठी विरोधकांनी अंतर्गत समझोत्याचा चक्रव्यूह रचला.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकीपाठोपाठ जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठीही विरोधकांनी भाजपला रोखण्यासाठी अंतर्गत समझोत्याची व्यूहरचना केली आहे. त्याला भाजप नेते कसा छेद देणार याची उत्सुकता आहे.

