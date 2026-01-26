Sangli ZP : भाजपला रोखण्यासाठी पुन्हा चक्रव्यूह; जिल्हा परिषद रणधुमाळीला सुरुवात

सांगली : नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकीपाठोपाठ जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठीही विरोधकांनी भाजपला रोखण्यासाठी अंतर्गत समझोत्याची व्यूहरचना केली आहे. त्याला भाजप नेते कसा छेद देणार याची उत्सुकता आहे. .भाजपला नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकीत रोखण्यात विरोधकांना यश आले होते. त्यातही महायुतीचे घटक पक्षच आघाडीवर असल्याचे दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. .Sangli ZP Election : चिंचणी मायाक्का यात्रेमुळे सांगली जिल्हा परिषद मतदान पुढे जाणार? निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगितलं.जिल्ह्यातील सहा नगरपालिका आणि दोन नगरपंचायत यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला दोनच ठिकाणी यश मिळाले. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने एक, तसेच राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाने आणि काँग्रेसने प्रत्येकी एक तसेच स्थानिक आघाड्यांनी दोन ठिकाणी विजय मिळविला. .यात आमदार जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आष्ट्यात आणि माजी खासदार संजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तासगाव नगरपालिकेत विजय मिळविला होता. शिराळ्यात महायुती म्हणून विजय मिळाला..Sangli ZP Election : सांगलीत झेडपीचे वातावरण तापलं उमेदवाराच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला, गाडी जाळली; पहाटे ३ वाजता जयंत पाटील घटनास्थळी.महाविकास आघाडीचे नेते आमदार जयंत पाटील, आमदार विश्वजित कदम यांनी एकत्र येऊन स्वतःच्या नगरपालिकांमध्ये ताकद लावली. त्यांना खासदार विशाल पाटील यांची साथ मिळाली. जयंत पाटील यांनी स्वतःच्या मतदारसंघातील ईश्वरपूर आणि आष्टा या दोन्ही नगरपालिका जिंकल्या. .विश्वजित कदम यांनी त्यांच्या पलूस कडेगाव मतदारसंघातील पलूस नगरपालिका जिंकली. माजी खासदार संजय पाटील यांनी स्वतःच्या ताकदीवर तासगावमध्ये स्वतंत्र पॅनेल लावून नगरपालिका जिंकली..दुसरीकडे शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार सुहास बाबर यांनी विटा आणि आटपाडीत भाजपविरोधात दंड थोपटले. यात त्यांनी विट्यात माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा पराभव करून विटा नगरपालिकेत जवळपास ५० वर्षांनी सत्तांतर घडवले. .मात्र, आटपाडी नगरपंचायतीची पहिली निवडणूक आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जिंकून भाजपला यश मिळवून दिले. त्याचबरोबर त्यांनी जत नगरपालिकेत विरोधकांना धूळ चारत डॉ. रवींद्र आरळी यांना नगराध्यक्षपदी विराजमान केले. शिराळ्यात भाजप-शिवसेनेने एकत्रित नगरपंचायत लढवली. यात नगराध्यक्ष शिवसेनेचा झाला आणि सत्ता महायुतीची आली..भाजपकडे तुल्यबळ नेतेभाजपकडे तुल्यबळ नेत्यांची फळी दिसत आहे. सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, गोपीचंद पडळकर आणि सत्यजित देशमुख या चार आमदारांसह त्यांच्याकडे पलूस कडेगावमध्ये माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, संग्रामसिंह देशमुख, शरद लाड या नेत्यांची फळी आहे. .वाळवा आणि शिराळा तालुक्यात आमदार सत्यजित देशमुख, जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक यांच्यासह तेथेही दमदार नेते आहेत. सांगली आणि मिरजेत आमदार सुधीर गाडगीळ आमदार सुरेश खाडे यांच्या साथीला श्रीमती जयश्री पाटील, पृथ्वीराज पाटील यांचा गट आहे..जत आणि आटपाडीत आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याबरोबर अमरसिंह देशमुख, डॉ. रवींद्र आरळी आणि दोन्ही तालुक्यांतील स्थानिक नेत्यांची फळी आहे. विटा खानापूरमध्ये वैभव पाटील यांचा गट आहे. भाजपला तासगाव, कवठे महांकाळ मतदारसंघांत अडचण आहे. .भाजप आणि विरोधकांकडील नेत्यांची फळी पाहता विरोधकांची व्यूहरचना भेदण्यासाठी भाजप कसा प्रयत्न करणार, हे पाहावे लागेल. महापालिकेला घटक पक्षांनी केली कोंडी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने काँग्रेस नेत्या श्रीमती जयश्री पाटील यांचा गट, तसेच शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांचा गट पक्षात घेतला होता. .त्यामुळे त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवारांचे राष्ट्रवादी, तसेच जनसुराज्य या पक्षांना जागा देण्यास असमर्थता दर्शवत स्वबळावर निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांना ३९ जागा मिळून सत्तेच्या काठावर जाऊन थांबावे लागले. .शिवसेनेने दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने १६ जागा जिंकून भाजपचीच गोची केली. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने २१ जागा जिंकल्या. या दोन्ही निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी स्वतःच्या कार्यक्षेत्रात ताकद लावल्याचे दिसते. .महायुतीचे प्रमुख घटक पक्ष असलेले शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी आपले बळ भाजपला दाखवून दिले आहे. आता पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सर्व पक्ष ठराविक भाग वगळता जिल्ह्यात स्वतःची ताकद आजमावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूकही चुरशीने होणार, असे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.