Ped-Manjarde ZP : महिला आरक्षणामुळे मांजर्डे गणाचे महत्त्व वाढले; सभापतीपदासाठी जोरदार राजकीय चढाओढ

पेड : तासगाव तालुक्यातील अतिशय प्रतिष्ठेचा म्हणून मांजर्डे जिल्हा परिषद गटाकडे पाहिले जाते. याच मतदारसंघात अत्यंत चुरशीची तुल्यबळ लढत पाहायला मिळणार आहे. मांजर्डे जिल्हा परिषद गटात चौरंगी, तर पेड व मांजर्डे पंचायत समितीच्या गणात तिरंगी लढत होत आहे. .या मतदारसंघात स्थानिक पातळीवर प्रभाव असलेले, अनुभवी, तसेच नवखे, पण सक्रिय उमेदवार रिंगणात उतरल्याने निवडणूक अधिकच रंगतदार झाली आहे. मांजर्डे गटात चौरंगी लढत होत आहे. .Sangli ZP PS : कवठेमहांकाळच्या राजकारणाला कलाटणी! राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी थेट लढत.यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) गटाकडून मोहन पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) सचिन पाटील, भाजपकडून मधुकर खराडे, शिवसेनेकडून सचिनकुमार चव्हाण रिंगणात आहेत. याठिकाणी मोहन पाटील व सचिन पाटील यांच्यातच खरी तुल्यबळ लढत पाहावयास मिळणार आहे..पेड पंचायत समिती गणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) गटाकडून माजी पंचायत समितीचे उपसभापती प्रभाकर पाटील यांचे पुतणे सौरभ पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून (अजित पवार) माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद शेंडगे व भाजपमधून संजय मारुती शेंडगे हे निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत..Sangli PS : कामेरीत भाजपसमोर दुहेरी आव्हान! दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्याने राजकीय लढत तीव्र.त्यामुळे याठिकाणी चुरशीची लढत पाहावयास मिळणार आहे. याठिकाणी माजी उपसभापती प्रभाकर पाटील यांचे पुतणे सौरभ पाटील आणि माजी समाजकल्याण सभापती प्रमोद शेंडगे यांच्यात चुरशीची लढत होत आहे..संजय शेंडगे यांनी भाजपच्या माध्यमातून आपली ताकद पणाला लावली आहे. यामध्ये कोण बाजी मारणार, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. मांजर्डे पंचायत समिती गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून (शरदचंद्र पवार पक्ष) विद्याराणी प्रकाश चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून (अजित पवार) नेहा पाटील व भाजपमधून सोनाली वाघ निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत..त्यातच पंचायत समितीचे सभापतिपद हे सर्वसाधारण महिलासाठी आरक्षित असल्याने आणि मांजर्डे पंचायत समितीच्या गणात सर्वसाधारण महिला आरक्षण असल्याने या गणातून निवडून येणारी महिला सभापती होऊ शकते..त्यामुळे याठिकाणी सर्वच उमेदवारांनी आपली ताकद पणाला लावली आहे. तासगाव पंचायत समितीवर सत्ता आल्यास याच गणातून सभापती पदासाठी प्रबळ दावेदार असणार आहेत. या निवडणुकीत मांजर्डे गटात चौरंगी, तर पेड व मांजर्डे गणात तिरंगी लढत होत आहे. सर्वच अपक्ष उमेदवारांनी निवडणुकीतून माघार घेतली आहे..सध्या उमेदवारांनी प्रचार जोरात सुरू केला असून मतदारांशी थेट संवाद साधत असून गावभेट दौरा, वैयक्तिक गाठीभेटी यावर उमेदवारांनी जोर लावला आहे. त्यातच प्रचारास वेळ कमी असल्याने उमेदवारांना मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पराकाष्ठा करावी लागणार आहे..