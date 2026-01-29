पश्चिम महाराष्ट्र

Ped-Manjarde ZP : महिला आरक्षणामुळे मांजर्डे गणाचे महत्त्व वाढले; सभापतीपदासाठी जोरदार राजकीय चढाओढ

NCP vs BJP battle : मांजर्डे जि.प. गटात राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांसह भाजप-शिवसेना आमनेसामने; स्थानिक पातळीवर चुरस वाढली, पेड व मांजर्डे गणात तिरंगी लढत; प्रचारासाठी उमेदवारांचा गावभेट आणि वैयक्तिक संपर्कावर भर.
Candidates campaigning and interacting with voters ahead

गजानन पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पेड : तासगाव तालुक्यातील अतिशय प्रतिष्ठेचा म्हणून मांजर्डे जिल्हा परिषद गटाकडे पाहिले जाते. याच मतदारसंघात अत्यंत चुरशीची तुल्यबळ लढत पाहायला मिळणार आहे. मांजर्डे जिल्हा परिषद गटात चौरंगी, तर पेड व मांजर्डे पंचायत समितीच्या गणात तिरंगी लढत होत आहे.

